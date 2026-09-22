VICEPRESIDENTE REGIONAL DE RN DESTACA OPORTUNIDADES COMERCIALES DEL ESTRECHO DE MAGALLANES Y LLAMA A FORTALECER A LAS PYMES LOCALES

En conversación esta mañana con el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, el vicepresidente regional de Renovación Nacional en Magallanes, Gonzalo Neira, abordó el proceso de fortalecimiento territorial que desarrolla la colectividad, con énfasis en la búsqueda de nuevos liderazgos comunales y una mirada de largo plazo para el desarrollo de la región. El dirigente señaló que RN se encuentra reactivando sus directivas comunales y visitando distintos territorios, mencionando el trabajo realizado recientemente en San Gregorio y próximos despliegues en Puerto Williams, con el objetivo de identificar personas provenientes de organizaciones sociales, vecinales, profesionales y otros ámbitos que puedan asumir futuros desafíos de representación.

Durante la entrevista, Neira también se refirió a la situación estratégica del Estrecho de Magallanes, las oportunidades de una eventual ruta comercial con las Falklands y la necesidad de que estas iniciativas permitan incorporar a empresas y pymes locales. En este sentido, sostuvo que “hay oportunidades comerciales dentro de nuestro territorio o dentro de lo que está establecido que tenemos como país y tenemos que aprovecharlas”, destacando la importancia de una próxima rueda de negocios y de generar encadenamientos productivos que permitan activar empleo y servicios regionales. Asimismo, planteó que el desarrollo comercial debe ir acompañado de una mayor participación de emprendimientos formalizados de Magallanes.

Otro de los ejes de la conversación fue el futuro de Zona Franca, respecto de la cual Neira valoró el desarrollo del recinto y la posibilidad de incorporar servicios, pero planteó la necesidad de revisar aspectos vinculados con los precios y con la participación de las pymes locales. A su juicio, el crecimiento económico debe mantener un vínculo con la identidad regional y evitar que nuevos proyectos desplacen actividades comerciales tradicionales. Finalmente, proyectando Magallanes hacia 2040, sostuvo que el crecimiento asociado al hidrógeno verde, turismo, actividad antártica, energía y otras industrias requerirá anticipar necesidades de infraestructura y conectividad. “Es fundamental poder tener una mirada de futuro”, afirmó, advirtiendo que el aumento de población y actividad económica debe ser acompañado por planificación para preservar la calidad de vida y las características propias de la región.





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