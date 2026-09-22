BALANCE DE FIESTAS PATRIAS: SEREMI DE SALUD REALIZÓ MÁS DE 100 FISCALIZACIONES E INICIÓ OCHO SUMARIOS SANITARIOS

​La SEREMI de Salud de Magallanes realizó un amplio despliegue de fiscalización antes y durante las celebraciones de Fiestas Patrias, con el propósito de resguardar la salud de la comunidad y verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria en los establecimientos y actividades vinculadas con la elaboración y comercialización de alimentos.



Las inspecciones comenzaron durante los días previos a las festividades, con controles a carnicerías, panaderías y establecimientos dedicados a la elaboración y venta de empanadas. El trabajo continuó durante el fin de semana en fondas, fiestas, quermeses, puestos de venta de alimentos y otras actividades desarrolladas en distintos puntos de la región.

Durante estas fiscalizaciones, los equipos de la Autoridad Sanitaria verificaron las condiciones de higiene e infraestructura de los recintos, el almacenamiento y conservación de los productos, el control de las temperaturas, la procedencia de las carnes y la manipulación de los alimentos, entre otros aspectos.



El SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que “como recuento de estas Fiestas Patrias, les informamos que realizamos en total 114 fiscalizaciones, en los días previos como también durante este fin de semana. El resultado de ello fueron 8 sumarios iniciados: 6 a carnicerías, 1 a una panadería y 1 a un puesto de venta que estaba vendiendo alimentos que no estaban autorizados. En dos carnicerías se decomisaron en total 184 kilos de carne, los que fueron destruidos en el vertedero municipal. Queremos agradecer a los equipos de la SEREMI en las cuatro provincias, que reforzaron sus esfuerzos en las fiscalizaciones, tanto en los días previos como durante estos días de Fiestas Patrias, para la seguridad de todos los magallánicos”.



La autoridad de salud agregó: “Queremos destacar, tanto de los establecimientos que habitualmente fiscalizamos como de los más de 70 puestos que fueron autorizados durante este fin de semana de manera excepcional, el trabajo realizado y, sobre todo, el compromiso en general. Independiente de los sumarios que se iniciaron, lo que observamos es un mayor compromiso de las personas encargadas de estos establecimientos de cumplir con la normativa sanitaria, en conciencia de lo que el riesgo de esto significa. Ha sido un trabajo continuo de fiscalización durante años y hemos visto los efectos positivos de ella y esperamos que sigamos avanzando por el bien de la población”.



Por su parte, el encargado de la Unidad de Alimentos de la SEREMI de Salud, Alex Lucero, explicó que “las fiscalizaciones estuvieron enfocadas principalmente en establecimientos como carnicerías y panaderías, que aumentan la demanda por parte de la comunidad en esta época, con el propósito de verificar las condiciones sanitarias y las condiciones higiénicas de la manipulación de alimentos. Durante el período de Fiestas Patrias se inspeccionaron también las distintas fondas y quermeses que se realizaron en la ciudad, con el objetivo de verificar principalmente aspectos relacionados con la manipulación de los alimentos”.



En este sentido, Alex Lucero llamó a mantener el cumplimiento de la normativa sanitaria en las próximas actividades, adoptando las medidas necesarias para resguardar la inocuidad de los alimentos y la salud de la comunidad. Asimismo, recordó que la vigilancia y fiscalización de los establecimientos se desarrolla durante todo el año y se refuerza en períodos de mayor elaboración, comercialización y consumo de alimentos, así como en los distintos eventos que se realizan en la región.



Finalmente, la Autoridad Sanitaria reiteró la importancia de adquirir alimentos únicamente en establecimientos autorizados, verificar su procedencia y rotulación, mantener la cadena de frío, evitar la contaminación cruzada y asegurar una correcta higiene durante su preparación. Estas medidas permiten reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y contribuir a un consumo más seguro.

