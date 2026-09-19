CONAF LLAMA A NO PROMOVER MALAS PRÁCTICAS TRAS DIFUSIÓN DE VIDEOS EN TORRES DEL PAINE

CONAF Magallanes realizó un llamado a no promover prácticas que puedan poner en riesgo la seguridad de quienes visitan las áreas protegidas bajo su administración. La advertencia surgió luego de la difusión de dos videos registrados en el Parque Nacional Torres del Paine, uno de ellos con una pareja bailando cueca sobre una laguna congelada y otro que muestra a una turista realizando un descenso en esquí por un sector nevado.

Respecto del primer registro, la corporación recordó que no está permitido ingresar a ríos o lagunas del parque, incluso cuando se encuentren congelados. Esto debido al riesgo que implica transitar sobre estas superficies, entre ellos el posible resquebrajamiento del hielo. El director regional de CONAF, John Revello, señaló que la difusión de este tipo de acciones puede llevar a que sean interpretadas como prácticas permitidas.

En cuanto al segundo video, CONAF aclaró que la persona contaba con la autorización correspondiente para ingresar al área protegida y realizar una expedición deportiva. Según explicó la administración del Parque Nacional Torres del Paine, este tipo de actividades se autoriza caso a caso y contempla personas con experiencia comprobada en montaña, por lo que el descenso en esquí no debe presentarse fuera del contexto de un procedimiento autorizado.

Desde CONAF también señalaron que las actividades de turismo aventura cuentan con regulaciones específicas relacionadas con seguridad, equipamiento, personal y gestión del riesgo. La corporación recordó además que la normativa de áreas protegidas establece restricciones para determinadas prácticas y contempla sanciones ante su incumplimiento.

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