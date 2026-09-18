VENUS ALCANZARÁ SU MÁXIMO BRILLO Y PODRÁ VERSE A SIMPLE VISTA DESDE CHILE

Venus alcanzará durante septiembre una magnitud aproximada de -4,8, convirtiéndose en uno de los objetos más brillantes del cielo durante el atardecer. Aunque el máximo se producirá en una jornada específica, la variación es gradual, por lo que varios días en torno a esa fecha también serán favorables para observarlo.

Desde Chile podrá verse a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y exista una vista despejada hacia el horizonte oeste. Según el astrónomo y académico Matías Vidal, Venus aparece durante estos días como el objeto más brillante del cielo después de la puesta de Sol y puede observarse incluso desde zonas urbanas.

El brillo de Venus se explica por la gran cantidad de luz solar que refleja su atmósfera, cubierta de nubes. A esto se suma su posición orbital, que durante este periodo permite combinar una fase todavía iluminada con una distancia favorable respecto de la Tierra.

La observación será especialmente llamativa para quienes cuenten con un telescopio. Aunque Venus estará en su máximo brillo, solo cerca del 22% de su superficie visible estará iluminada, por lo que podrá apreciarse como un fino creciente. Para verlo a simple vista, la recomendación es mirar hacia el poniente poco después de la puesta de Sol, especialmente alrededor del 18 y 19 de septiembre.

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