DELEGADA PRESIDENCIAL ERICKA FARIAS CONFIRMA AVANCE DE MESA REGIONAL DEL SALMÓN PARA ABORDAR INVERSIONES Y EMPLEO EN MAGALLANES

Una amplia agenda de proyectos de infraestructura, vivienda, seguridad, empleo y desarrollo regional fue abordada esta mañana por la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, durante su participación en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

La autoridad realizó un balance de la reciente visita presidencial y ministerial a la región, oportunidad en la que se anunciaron y revisaron iniciativas vinculadas a conectividad, vivienda y seguridad, además de abordar los desafíos que enfrenta Magallanes en materia de inversión y empleo.

Entre los proyectos destacados se encuentra la continuidad de la Ruta Vicuña Mackenna, iniciativa que conecta sectores de la provincia Antártica y cuya ejecución presenta particulares dificultades debido a las características geográficas y ambientales del territorio.

Al respecto, Farías explicó que la obra es desarrollada por el Cuerpo Militar del Trabajo y que las condiciones del terreno han incidido en los tiempos de avance.

“Es un proyecto bastante ambicioso porque esa ruta se ha demorado porque tiene condiciones, características o condiciones o características particulares de acceso. O sea eso ni siquiera está realizado por una empresa, sino que por el cuerpo militar del trabajo”, señaló.

La delegada agregó que la construcción debe considerar tanto las características del terreno como las restricciones medioambientales existentes en el sector, factores que pueden ralentizar el desarrollo de los trabajos.

Pese a estas dificultades, la autoridad enfatizó que el Gobierno mantiene como objetivo avanzar hacia la concreción de la obra. “Pero nosotros como gobierno creemos que es muy importante. Que es una meta que el Estado de Chile se fijó hace bastantes años cuando se inició esa construcción y nuestra intención es poder concretar terminarlo en la medida de lo posible”, afirmó.



Avances en la Ruta 9



Otro de los anuncios destacados durante la visita presidencial fue el inicio de una nueva etapa para la Ruta 9, particularmente en el sector de Río Seco, proyecto que contempla mejoras de infraestructura, iluminación y calzadas.

Farías señaló que se trata de una obra esperada por la comunidad y que tendrá impacto más allá de los habitantes del sector.

“Es un proyecto esperado por los vecinos de río seco por toda en toda la comunidad magallanica. En realidad es una ruta que no solamente va a favorecer a los vecinos del sector, sino que a todo Magallanes, incluso a los camioneros que transitan ahí día a día a las personas que a veces andan en bicicleta, que salen a caminar”, sostuvo.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 20 mil millones de pesos, además de generar puestos de trabajo durante su ejecución. Según explicó la delegada, la fase de licitación ya cuenta con la toma de razón de Contraloría, por lo que se espera que próximamente comiencen las obras.



Vivienda y posible convenio de programación



En materia habitacional, uno de los temas centrales fue la posibilidad de establecer un convenio de programación entre el Gobierno central y el Gobierno Regional, destinado a complementar los recursos disponibles para la construcción de viviendas en Magallanes.

La delegada explicó que este mecanismo permitiría abordar los mayores costos que presenta la construcción en la región y ampliar la capacidad de respuesta frente a la demanda habitacional.

“En Magallanes necesitamos distintos convenios de programación en varias áreas. ¿Por qué? Porque necesitamos un financiamiento extra”, manifestó.

En ese contexto, detalló que se han desarrollado conversaciones entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y autoridades regionales y comunales, incluyendo al alcalde de Punta Arenas, con miras a avanzar en una eventual entidad patrocinante municipal.

“Al menos en Punta Arenas, la entidad patrocinante podría ser el municipio de Punta Arenas. Obviamente hay una conversación, ya se han tenido entre el ministro y el alcalde, también he sido partícipe de esa conversación y estamos trabajando en eso y esperamos tenerlo prontamente”, explicó.

La autoridad planteó como horizonte el mes de octubre para avanzar en los términos de referencia que permitan continuar las conversaciones entre las distintas instituciones involucradas.



Nuevas dependencias para Carabineros



Otro de los puntos abordados fue la infraestructura policial. La delegada destacó el avance de las obras de la nueva Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, cuya ejecución se encuentra cercana a su término.

“Lo ideal es que le entreguemos aproximadamente en diciembre para que ya esté en funcionamiento el primer trimestre del del del 2027”, señaló.

Farías explicó además que el proyecto incorporó en un mismo contrato el diseño y la ejecución de la obra, mecanismo que, según indicó, permitió agilizar los tiempos de construcción.

A ello se suma el proceso para levantar nuevas instalaciones policiales en Puerto Natales, donde recientemente se realizó el retiro de la primera placa del actual cuartel, construido durante la década de 1970.



Agenda de empleo y sectores productivos



La delegada también se refirió a la mesa regional de empleo que se ha venido desarrollando con autoridades y representantes de los sectores productivos.

Explicó que el objetivo es identificar dificultades que puedan estar afectando el desarrollo de inversiones y la generación de puestos de trabajo, además de determinar aquellas materias que requieran gestiones ante el nivel central.

En paralelo, destacó la instalación de una mesa regional de la salmonicultura, que busca abordar los principales nudos que enfrenta el sector.

“Tenemos grandes desafíos en materia económica y parte de eso es la propuesta que acaba de anunciar el presidente José Antonio cas. De de que como gobierno vamos a presentar un plan pro empleo, un plan por el empleo para entregar mejor calidad de empleo y mayor a corto plazo”, indicó.

De acuerdo con Farías, el Gobierno trabaja en una propuesta especial que podría darse a conocer durante octubre y que estaría dirigida a las distintas regiones del país.



Refuerzo de seguridad durante Fiestas Patrias



Ante la proximidad de las celebraciones de Fiestas Patrias, la delegada informó que se implementó un despliegue especial de seguridad y fiscalización en distintos puntos de la región.

“Nosotros ahora en fiestas patrias tenemos un despliegue fuerte especial en toda la región”, afirmó, destacando el trabajo coordinado entre las distintas instituciones vinculadas a seguridad.

La autoridad hizo además un llamado a la comunidad a adoptar medidas de prevención, especialmente al momento de conducir durante estas celebraciones.

En este contexto, destacó los resultados obtenidos mediante el trabajo conjunto de Carabineros, Policía de Investigaciones, Aduanas y Policía Marítima, particularmente en procedimientos relacionados con drogas y personas que mantienen órdenes judiciales pendientes.



Tecnología para reforzar controles



Farías también valoró la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer el control de equipajes y la detección de drogas en la región.

En particular, destacó el escáner recientemente incorporado al aeropuerto de Punta Arenas, financiado con recursos del Gobierno Regional, y señaló que ha permitido fortalecer los procedimientos de fiscalización.

A juicio de la delegada, la experiencia demuestra la necesidad de continuar incorporando tecnología y recursos para fortalecer las capacidades de seguridad de Magallanes.



Una región con importancia estratégica



Finalmente, Farías planteó que la creciente atención sobre Magallanes constituye una oportunidad para poner en discusión necesidades estratégicas de la región, particularmente en materia de infraestructura, conectividad y desarrollo portuario.

En ese sentido, destacó la ubicación de Magallanes y su relación con la Antártica y el Estrecho de Magallanes.

“Nosotros tenemos la antártica y el estrecho Magallanes, que son dos condiciones que no están en otros lugares del mundo, entonces creo que esto también nos ayuda. A poner en debate ciertos temas que nos hacen falta, por ejemplo, la conectividad de la región”, sostuvo.

La delegada agregó que espera que esta mayor visibilidad contribuya a fortalecer la discusión sobre futuras inversiones y recursos para áreas estratégicas.

“Sin duda hay que aprovechar esta oportunidad de sacar o de replantear qué necesitamos para fortalecernos más como región, debido también a la importancia estratégica que tenemos para el resto de Chile”, concluyó.





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