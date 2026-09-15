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15 de septiembre de 2026

OBISPO OSCAR BLANCO DESTACA LA IMPORTANCIA DE CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS “CON SENTIDO FAMILIAR” Y MIRANDO EL FUTURO CON ESPERANZA

Buenos días región

obispomagallanes

A pocos días de las celebraciones de Fiestas Patrias, el obispo de la Diócesis de Punta Arenas, monseñor Óscar Blanco Martínez, hizo un llamado a vivir estas fechas con responsabilidad, fortaleciendo los vínculos familiares y el sentido de pertenencia con Chile. Durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, planteó que estas jornadas deben ser una oportunidad para celebrar, pero también para reflexionar sobre la historia, las tradiciones y el futuro del país, evitando que el período se centre exclusivamente en el consumo y las compras.

En este contexto, el obispo destacó el carácter de acción de gracias del Tedeum de Fiestas Patrias, que se realizará este viernes 18 de septiembre a las 10:00 horas en la Iglesia Catedral de Punta Arenas. La ceremonia contempla oraciones por Chile, sus habitantes, especialmente por quienes enfrentan mayores necesidades, y por las autoridades nacionales y regionales. Asimismo, resaltó la importancia de promover durante estas fechas valores como la solidaridad, la escucha, el diálogo y el perdón, considerando que aún existen heridas y divisiones que requieren ser abordadas para avanzar hacia una sociedad más fraterna y justa.

Monseñor Blanco también puso énfasis en la necesidad de incorporar a la construcción del país a quienes muchas veces quedan en los márgenes, mencionando especialmente a las personas más vulnerables, jóvenes, adultos mayores y familias. Desde Magallanes, destacó además el particular sentido de pertenencia que existe hacia Chile debido a la condición extrema del territorio, junto con relevar la acogida como una característica propia de las comunidades de la zona y plantear que desafíos como las distancias, el acceso y el centralismo continúan siendo preocupaciones relevantes para las regiones.

Finalmente, el obispo extendió la invitación a participar de una segunda instancia de oración por Chile programada para el domingo 27 de septiembre, último domingo del mes. La jornada comenzará a las 10:00 horas con una eucaristía en el Santuario María Auxiliadora, para posteriormente trasladarse al centro de Punta Arenas y participar en el tradicional homenaje a la Virgen del Carmen, en una jornada dedicada a la oración por el país, las autoridades, las familias y quienes necesitan apoyo. Ambas fechas —18 y 27 de septiembre— fueron destacadas por monseñor Blanco como momentos para celebrar, reencontrarse y mirar el futuro de Chile con esperanza.



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