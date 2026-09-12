OPERATIVO DE LA PDI MAGALLANES ARROJÓ 20 DETENIDOS Y TRES EXTRANJEROS DENUNCIADOS EN LA REGIÓN

Detectives de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Magallanes realizaron fiscalizaciones a extranjeros en obras de construcción y locales comerciales de la región, con el objetivo de verificar su situación migratoria y detectar posibles infracciones. En total, fueron fiscalizadas 55 personas.

De ese grupo, tres extranjeros fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones por realizar labores remuneradas sin autorización y por exceder el tiempo de permanencia en el país.

Paralelamente, durante el miércoles y jueves, detectives detuvieron a 20 personas que mantenían órdenes vigentes por distintos delitos, entre ellos microtráfico de drogas, robo en lugar no habitado, lesiones, receptación y cuasidelito de homicidio. Los detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

El prefecto Pablo Merino Campos, jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, señaló que estas labores buscan fortalecer la seguridad en la región. Entre los detenidos se encuentra una persona que mantenía una orden vigente por un cuasidelito de homicidio ocurrido en julio de 2024, quien fue ubicado en el sector de Tres Puentes durante un trabajo interagencial de la PDI con la Policía Marítima.

​

