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12 de septiembre de 2026

DIPUTADOS PIDEN IMPULSAR PLAN MASIVO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA POTENCIAR EL EMPLEO FRENTE A DESAFÍOS DE AUTOMATIZACIÓN

Tras las alertas del Banco Central sobre la alta exposición laboral de Chile en la OCDE y el alto porcentaje de trabajadores que usa la IA para sus labores diarias, los parlamentarios Schubert, Grohs y Riquelme respaldaron la creación de herramientas de formación técnica en el ámbito laboral.

Diputados Erich Grohs, Stephan Schubert y Alejandro Riquelme

​El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el mercado laboral chileno ya es una realidad consolidada, por lo que lejos de buscar prohibiciones o regulaciones restrictivas, los diputados Stephan Schubert (REP), Erich Grohs (PNL) y Alejandro Riquelme (REP) solicitaron a las autoridades coordinar un plan estratégico para transformar este desafío tecnológico en una oportunidad frente a las cifras actuales de desempleo.

 
El llamado surge en un contexto donde Chile lidera el uso de tecnologías avanzadas en la región, lo cual quedó en evidencia en un reciente informe de Hermann Consultores que posiciona a Chile y Uruguay como los países que más utilizan herramientas de IA en Latinoamérica para optimizar tareas laborales diarias. Según datos de la plataforma Claude, de Anthropic, Chile concentra el 0,59% del uso global del asistente, con un índice per cápita de 1,84, el uso por parte de los profesionales chilenos supera en un 84% lo esperado para el tamaño de su población activa, ubicando al país en el puesto 35 a nivel mundial.

 
A lo anterior, se suma, el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre del Banco Central el cual encendió las alertas al señalar que la fuerza de trabajo de Chile es una de las más expuestas al riesgo de automatización entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por lo que, ante el aumento de los costos laborales y la necesidad de reimpulsar el mercado del trabajo, los parlamentarios oficiaron a los ministerios correspondientes con el fin de robustecer la oferta estatal de capacitación y reconversión digital, utilizando la IA como un motor de empleabilidad.


Stephan Schubert, integrante de la Comisión de Trabajo, señaló que "las cifras reflejan el enorme potencial de los chilenos para adoptar nuevas tecnologías y optimizar su tiempo. El camino correcto no es frenar la innovación, sino trabajar de la mano con el Gobierno para potenciar con fuerza los planes de formación técnica. Queremos colaborar activamente en que las políticas de empleo sintonicen con este nuevo escenario que avanza con tanta fuerza".

 
Por su parte, Erich Grohs, integrante de la Comisión de Trabajo, enfatizó que “si bien la automatización impacta las tareas rutinarias, la IA debe ser vista como una herramienta aliada para los trabajadores. El foco debe estar en capacitar masivamente a las personas para que adquieran las competencias del futuro, protegiendo sus puestos laborales y mejorando la productividad del país”.

 
En tanto, el legislador de la Comisión de Economía, Alejandro Riquelme, sostuvo que “la tecnología debe ser el gran motor para reimpulsar la economía y combatir el desempleo. En este contexto, valoramos los esfuerzos de la administración por generar estrategias que atraigan innovación, cuiden el empleo a través del conocimiento y potencien el talento de nuestros profesionales".

 
A través del oficio, los parlamentarios solicitaron información detallada sobre las medidas vigentes y los programas de capacitación del Sence, con el objetivo de colaborar directamente en el diseño de una estrategia nacional de alfabetización digital adaptada a las nuevas demandas de la OCDE.

Macarena Santelices, Alejandro Riquelme y Stephan Schubert

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