Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

11 de septiembre de 2026

CCHC MAGALLANES COLOCA PRIMERA PIEDRA DE SU NUEVA SEDE REGIONAL

El proyecto contempla una infraestructura de más de 800 metros cuadrados en Avda. Frei, que contará con oficinas, una sala de usos múltiples y espacios para los socios. La iniciativa busca responder a las necesidades actuales y futuras del gremio y fortalecer su aporte al desarrollo regional.

Primera Piedra sede CChC Magallanes (9)

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes dio un nuevo paso para concretar su futura sede regional en Punta Arenas, con la colocación de la primera piedra del proyecto, en un terreno ubicado en Avenida Presidente Frei, a pocos metros del Hospital Clínico de Magallanes.

La ceremonia reunió a representantes nacionales y regionales del gremio, además de autoridades del Gobierno Regional y de la Municipalidad de Punta Arenas, en un hito que la CChC calificó como especialmente significativo para su trayectoria en Magallanes.

El presidente regional de la CChC, Cristóbal Bascuñán, recalcó que la nueva infraestructura busca responder a las necesidades presentes y futuras del gremio, fortaleciendo el encuentro, la colaboración y el desarrollo de las distintas actividades gremiales.

"Esta nueva sede es la materialización de un anhelo que hemos albergado por mucho tiempo. Con este nuevo hogar buscamos responder a las necesidades presentes y futuras de nuestro gremio; esta nueva infraestructura facilitará el encuentro, la colaboración y el desarrollo de nuestra acción gremial. Además, es importante para potenciar el crecimiento, la economía, el desarrollo sostenible de nuestra región, en beneficio de todos quienes habitamos en ella", expresó Bascuñán durante la ceremonia.
El proyecto contempla una construcción de más de 800 metros cuadrados, destinada a albergar las oficinas de la Cámara, una sala de usos múltiples o auditorio de mayor capacidad y espacios de encuentro y esparcimiento para los socios. Actualmente, la iniciativa se encuentra en una etapa de diseño preliminar y se espera que su construcción pueda concretarse durante el próximo año, una vez obtenidos los permisos correspondientes.

El proyecto de la nueva sede del gremio en Magallanes se inserta en el proceso de fortalecimiento de infraestructura que desarrolla la CChC a nivel nacional. En ese sentido, la presencia del presidente nacional electo, Raimundo Rencoret, y del presidente nacional saliente, Alfredo Echavarría, fue destacada por la Cámara regional como una muestra del respaldo del gremio al desarrollo de sus sedes en los distintos territorios.

"Esperamos que esta futura sede sea mucho más que la casa de la Cámara en Magallanes. Queremos que sea un lugar de encuentro, de diálogo y de colaboración; un espacio abierto para construir acuerdos, generar nuevas ideas y aportar al desarrollo de la región", señaló Raimundo Rencoret, presidente del gremio de la construcción a nivel nacional.

Una apuesta por el desarrollo regional

Desde el Gobierno Regional valoraron la materialización del proyecto y destacaron el rol que cumple la CChC en la región.

"Consideramos que la Cámara Chilena es un socio estratégico del Gobierno Regional, es motor del desarrollo, impulsa la inversión, genera empleo y, en ese sentido, está absolutamente alineado con un foco regional. Vemos en la Cámara un socio y deseamos larga vida a la institución y muchas reuniones, encuentros en esta nueva sede, que será un espacio para tomar grandes decisiones en beneficio del desarrollo regional", señaló Hina Caravantes, Jefa de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno regional y representante de Jorge Flies en la ceremonia.

Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la inversión que representa la nueva sede y la calificó como una "señal de confianza" en el futuro de la ciudad.

"Es una gran señal y una inversión muy importante, especialmente porque proviene de un gremio tan relevante como el de la construcción, que está apostando por una sede totalmente nueva y de mayor envergadura, lo que también permitirá generar empleo. Creo que es una señal de confianza en lo que viene", afirmó el alcalde, valorando que un gremio directamente ligado a la construcción concrete una iniciativa de estas características en Punta Arenas.

La futura sede se proyecta así como un nuevo espacio para la actividad gremial de la CChC Magallanes, pero también como un lugar desde donde la institución espera continuar aportando al desarrollo sostenible de la región y promoviendo iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades de Magallanes.

defensamagallanes

COMISIÓN DE DEFENSA DE LA CÁMARA TENDRÁ SESIÓN A BORDO DE BUQUE DE LA ARMADA EN LA BOCA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

COMISIÓN DE DEFENSA DE LA CÁMARA TENDRÁ SESIÓN A BORDO DE BUQUE DE LA ARMADA EN LA BOCA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

​“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).

​“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).

defensamagallanes
nuestrospodcast
Hallazgo bote Porvenir 3

AUTORIDAD MARÍTIMA CONFIRMA HALLAZGO DE BOTE DE PESCADORES DESAPARECIDOS EN RÍO SAN JUAN

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
Primera Piedra sede CChC Magallanes (9)

CCHC MAGALLANES COLOCA PRIMERA PIEDRA DE SU NUEVA SEDE REGIONAL

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
docentesmagallanes

FUNDACIÓN TERAIKE ANUNCIA A LOS 3 FINALISTAS DEL PREMIO EDUCADORES QUE INSPIRAN

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
delegadomoncada

DELEGADO RODOLFO MONCADA ABORDA AVANCES PARA PUERTO WILLIAMS Y ASEGURA CONTINUIDAD DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.