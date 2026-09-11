CCHC MAGALLANES COLOCA PRIMERA PIEDRA DE SU NUEVA SEDE REGIONAL

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes dio un nuevo paso para concretar su futura sede regional en Punta Arenas, con la colocación de la primera piedra del proyecto, en un terreno ubicado en Avenida Presidente Frei, a pocos metros del Hospital Clínico de Magallanes.



La ceremonia reunió a representantes nacionales y regionales del gremio, además de autoridades del Gobierno Regional y de la Municipalidad de Punta Arenas, en un hito que la CChC calificó como especialmente significativo para su trayectoria en Magallanes.



El presidente regional de la CChC, Cristóbal Bascuñán, recalcó que la nueva infraestructura busca responder a las necesidades presentes y futuras del gremio, fortaleciendo el encuentro, la colaboración y el desarrollo de las distintas actividades gremiales.



"Esta nueva sede es la materialización de un anhelo que hemos albergado por mucho tiempo. Con este nuevo hogar buscamos responder a las necesidades presentes y futuras de nuestro gremio; esta nueva infraestructura facilitará el encuentro, la colaboración y el desarrollo de nuestra acción gremial. Además, es importante para potenciar el crecimiento, la economía, el desarrollo sostenible de nuestra región, en beneficio de todos quienes habitamos en ella", expresó Bascuñán durante la ceremonia.

El proyecto contempla una construcción de más de 800 metros cuadrados, destinada a albergar las oficinas de la Cámara, una sala de usos múltiples o auditorio de mayor capacidad y espacios de encuentro y esparcimiento para los socios. Actualmente, la iniciativa se encuentra en una etapa de diseño preliminar y se espera que su construcción pueda concretarse durante el próximo año, una vez obtenidos los permisos correspondientes.



El proyecto de la nueva sede del gremio en Magallanes se inserta en el proceso de fortalecimiento de infraestructura que desarrolla la CChC a nivel nacional. En ese sentido, la presencia del presidente nacional electo, Raimundo Rencoret, y del presidente nacional saliente, Alfredo Echavarría, fue destacada por la Cámara regional como una muestra del respaldo del gremio al desarrollo de sus sedes en los distintos territorios.



"Esperamos que esta futura sede sea mucho más que la casa de la Cámara en Magallanes. Queremos que sea un lugar de encuentro, de diálogo y de colaboración; un espacio abierto para construir acuerdos, generar nuevas ideas y aportar al desarrollo de la región", señaló Raimundo Rencoret, presidente del gremio de la construcción a nivel nacional.



Una apuesta por el desarrollo regional



Desde el Gobierno Regional valoraron la materialización del proyecto y destacaron el rol que cumple la CChC en la región.



"Consideramos que la Cámara Chilena es un socio estratégico del Gobierno Regional, es motor del desarrollo, impulsa la inversión, genera empleo y, en ese sentido, está absolutamente alineado con un foco regional. Vemos en la Cámara un socio y deseamos larga vida a la institución y muchas reuniones, encuentros en esta nueva sede, que será un espacio para tomar grandes decisiones en beneficio del desarrollo regional", señaló Hina Caravantes, Jefa de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno regional y representante de Jorge Flies en la ceremonia.



Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la inversión que representa la nueva sede y la calificó como una "señal de confianza" en el futuro de la ciudad.



"Es una gran señal y una inversión muy importante, especialmente porque proviene de un gremio tan relevante como el de la construcción, que está apostando por una sede totalmente nueva y de mayor envergadura, lo que también permitirá generar empleo. Creo que es una señal de confianza en lo que viene", afirmó el alcalde, valorando que un gremio directamente ligado a la construcción concrete una iniciativa de estas características en Punta Arenas.



La futura sede se proyecta así como un nuevo espacio para la actividad gremial de la CChC Magallanes, pero también como un lugar desde donde la institución espera continuar aportando al desarrollo sostenible de la región y promoviendo iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades de Magallanes.

