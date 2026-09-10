COLUMNA DE OPINIÓN | EN EL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Vivimos tiempos en los que la evidencia concreta puede ser fácilmente superada por todo aquello que pueda representar un efecto mediático más rentable a los ojos del espectador.

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Así los populistas imponen sus reglas en casi cualquier materia.



En muchos casos este populismo puede ser inofensivo y solo da cuenta de charlatanes vendiendo sus pinches productos parados sobre el podio que les da el cargo de elección popular o designación a la que accedieron.



Sin embargo el populismo también es capaz de generar un gran daño al copar los medios de comunicación con agendas qué invisibilizan problemas sociales graves.



La salud mental es uno de los temas en el que no hay mayor opinión, preocupación real y menos acción concreta.



En lo que va del 2026, Magallanes registra 24 suicidios. Superando el total registrado en todo el 2025 en solo 5 meses.



La mayor taza de suicidios la registra la localidad de Porvenir.

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En 2025 se registraron 628 atenciones en Servicios de Urgencia de la región por lesiones autoinflingidas. De las cuales el 60% corresponden menores de 30 años y el 62% del total a Mujeres.



La Organización Mundial de la Salud atribuye como causas de suicidio, aspectos sociales, biológicos, pero principalmente, de salud mental no tratada.

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La salud pública debe abordar este problema con un mayor alcance.



Hoy se hacen esfuerzos en los CESFAM, por ejemplo, pero el rol de la Salud primaria, es precisamente el de una primera intervención en estas materias, aún así, asumen casos complejos en la medida que las condiciones materiales y humanas, se lo permiten.



Urge aumentar la cobertura de Salud Mental en la Comuna de Punta Arenas y en toda la región.



Un COSAM en cada Provincia.

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Esperamos sinceramente que el recinto que albergará provisoria- mente al CESFAM 18 de Septiembre, sea una contribución tanto en infraestructura como en mas profesionales que refuercen lo comentado.



Hoy la sociedad magallánica sufre y en particular nuestra juventud.

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Si el suicidio no es la muestra palpable del fracaso de una sociedad, no se que lo sea.



Dalivor Eterovic Diaz

Vice Presidente Comisión Salud del Concejo Municipal de Punta Arenas.

