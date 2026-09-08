CONCEJAL GERMÁN FLORES REITERA NECESIDAD DE SEMAFORIZAR SECTOR DE AVENIDA EDUARDO FREI CON LA RUTA 9

El concejal de Punta Arenas, Germán Flores, manifestó en el Concejo Municipal su molestia y preocupación por la falta de una solución concreta para el conflictivo cruce de Avenida Eduardo Frei Montalva con la Ruta 9, sector que durante años ha sido escenario de numerosos accidentes de tránsito, varios de ellos con consecuencias fatales.



El edil señaló que no se opone a la construcción de una rotonda como solución definitiva para este importante nudo vial de la ciudad tal como lo está planteando la dirección de vialidad. Sin embargo, cuestionó que dicha alternativa pueda concretarse recién en aproximadamente ocho años más, es decir, hacia el año 2034, con un monto cercano a los 20 mil millones de pesos.



“No estamos diciendo que la rotonda sea una mala solución en el largo plazo. Lo que estamos diciendo es que no podemos esperar ocho años más para resolver un punto que lleva más de una década esperando una respuesta y donde lamentablemente hemos tenido accidentes con víctimas fatales. El año 2017 vinieron desde Santiago a decirnos que construirían una vía elevada, iniciativa que fue desechada, pero ahora vienen una vez más desde el nivel central a decirnos que vialidad tomó la decisión de construir una rotonda”, manifestó el concejal Germán Flores.



Seguidamente recodó tras haberse rechazado la vía elevada, desde el municipio se impulsó la búsqueda de una solución mediante la instalación de semáforos en el sector. Fue en ese sentido que durante el año 2021 se encargó un estudio para evaluar una solución semaforizada, siendo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones quien instruyó a la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) la realización de un estudio relacionado con esta alternativa.



“Tenemos un estudio concluido el año 2024, tenemos antecedentes que dan una factibilidad y tenemos una necesidad evidente. Lo que falta es voluntad y avanzar. El proyecto de semaforización, demanda una inversión cercana a los mil trecientos millones de pesos, cuyas obras de ejecución tendrían un tiempo de duración de seis a ocho meses, es decir, antes de un año tendríamos un cruce más seguro”, dijo Flores.



“Aquí no se trata de esperar ocho años más. Se trata de darle una respuesta ahora a los vecinos, conductores y peatones que utilizan diariamente este sector. Si existe un estudio que permite avanzar en la instalación de un semáforo, lo que corresponde es que ese proyecto avance y se concrete. En Santiago construyen una línea del metro en seis años, el túnel que cruza bajo el Canal de la Mancha cuya longitud es de 50 kilómetro, que une Gran Bretaña con Francia, se construyó en 7 años y aquí nos dicen que en ocho años más, podríamos tener construida la rotonda, es como fuera de toda lógica”, concluyó.

