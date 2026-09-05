EGRESADO DE BIOLOGÍA MARINA DE LA UMAG DONA COLECCIÓN DE FAUNA MARINA RECOLECTADA EN ARICA

Una colección de fauna marina recolectada en playas de Arica fue donada al Laboratorio de Biología de la Universidad de Magallanes (UMAG) por Byron Panire Torrez, egresado de Biología Marina y oriundo de esa ciudad. El material reúne más de 18 especies asociadas principalmente a sectores de la zona intermareal y playas arenosas.

La colección fue recibida por el decano de la Facultad de Ciencias, Gustavo Poblete, junto a los académicos del Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Juan Iván Cañete y Amalia Gallardo. Entre las muestras se encuentran la macha (Mesodesma donacium), el cangrejo fantasma (Ocypode gaudichaudii), la pulga de mar (Emerita analoga), poliquetos como Nephtys impressa y un ofiuro del género Ophiophragmus.

El material fue recolectado durante campañas realizadas por Panire entre 2023 y 2024, en el marco de una investigación sobre biodiversidad y macrozoobentos en las playas Chinchorro y Las Machas. La macha fue una de las especies centrales del estudio, debido al interés por conocer si existían señales de recuperación y recolonización en un sector donde había desaparecido.

Durante los muestreos, el egresado también recolectó organismos presentes en las zonas media y superior de la playa, pensando en su utilización posterior en la Universidad de Magallanes. Entre ellos se encuentran especies características de ambientes arenosos, como el cangrejo fantasma y la pulga de mar, además de poliquetos y ofiuros.

La donación permitirá que estudiantes y académicos de la UMAG tengan acceso en Punta Arenas a material biológico representativo de ecosistemas del extremo norte de Chile. La colección podrá ser utilizada en actividades prácticas, laboratorios, docencia y eventualmente en nuevas investigaciones.

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