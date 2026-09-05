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5 de septiembre de 2026

TERCERA ZONA NAVAL INVITA A LA COMUNIDAD A CELEBRAR EL DÍA DEL PATRIMONIO DE LA DEFENSA

​La actividad se desarrollará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, con retretas de la Banda Insignia, recorridos por edificios históricos y apertura del Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas.

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Durante el primer fin de semana de septiembre se conmemorará el Día del Patrimonio de la Defensa Nacional, jornada en la que recintos, bases y museos de las Fuerzas Armadas abren sus puertas a la ciudadanía. En este contexto, la Tercera Zona Naval preparó distintas actividades para la comunidad de Magallanes.

El programa contempla presentaciones de la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval. La primera será el sábado 5 de septiembre, desde las 15:00 horas, en la Plaza Muñoz Gamero. El domingo 6, en tanto, la agrupación se presentará a las 16:00 horas en el módulo central de la Zona Franca, específicamente en el sector del patio de comidas.

También estará disponible el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, ubicado en la intersección de Pedro Montt y O'Higgins. El recinto funcionará en horario continuado entre las 10:00 y las 17:00 horas, permitiendo a los visitantes recorrer sus colecciones y exposiciones.

A estas actividades se suma la apertura del edificio patrimonial “Capitán de Fragata John Williams Wilson”, ubicado en Lautaro Navarro #1160. El inmueble alberga desde 1985 las dependencias administrativas de la Tercera Zona Naval y estará disponible para que la ciudadanía conozca su arquitectura y parte de la historia de la presencia de la Armada en el territorio austral.


Detalles Edificio CDE 138

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