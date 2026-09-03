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3 de septiembre de 2026

BARÓMETRO CADEM: UN 74% DE LOS MAGALLÁNICOS CONSIDERA A LA SALMONICULTURA Y PESCA ESENCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL

El estudio reconoce a la industria como el principal generador de empleo (87%) y como actor clave del desarrollo económico regional (79%). Desde el gremio plantearon que destrabar los proyectos hoy detenidos y contar con reglas estables de largo plazo permitiría sumar nueva inversión y nuevos puestos de trabajo en la región.

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​La quinta versión del Barómetro de la Región de Magallanes, elaborado por Cadem, muestra que un 71% de los habitantes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir menciona a la salmonicultura y la pesca como la actividad económica más importante de la región, y que un 74% la considera esencial para su desarrollo, cifra que sube por tercera medición consecutiva desde el 65% de 2024. El respaldo es transversal: alcanza un 88% en Porvenir y un 81% en Puerto Natales.

 
En la evaluación por atributos, la industria obtiene sus mejores resultados justamente en aquello que hoy más preocupa a la región: un 87% la evalúa positivamente como generadora de empleo, un 79% como actor clave del desarrollo económico regional y un 70% considera que aporta a mejorar los problemas de Magallanes, este último con seis puntos de alza respecto de la medición anterior.

 
“Los magallánicos identifican con claridad de dónde vienen el empleo y la actividad en la región, y eso es un reconocimiento al trabajo de miles de personas”, afirmó Francisca Rojas, gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes A.G. “La encuesta también muestra que la economía, la inflación y el empleo suben trece puntos como principal desafío regional. La mejor respuesta que podemos dar a esa preocupación no es celebrar los números, es crecer”.

 
El gremio planteó que existe hoy en Magallanes capacidad concreta de expansión que no se está materializando: hay proyectos con resolución de calificación ambiental favorable que permanecen detenidos por trámites administrativos pendientes, junto a instrumentos de planificación aún no resueltos. Cada uno de esos procesos representa inversión que no se ejecuta y empleo que no se crea en la región.

 
“Destrabar lo que ya fue aprobado ambientalmente es la vía más rápida y menos costosa para generar nuevos puestos de trabajo en Magallanes”, sostuvo Rojas. “Y junto con eso necesitamos algo igual de importante: reglas estables en el tiempo. Ninguna inversión de largo plazo se decide sobre un marco normativo que cambia de forma impredecible. Certeza regulatoria y empleo son la misma conversación”.

 
El estudio también identifica los ámbitos donde la industria es evaluada con mayor exigencia: comportamiento ético y transparente (47% de evaluación positiva) y cuidado del medioambiente (45%), ambos con alzas de cinco y seis puntos respecto de 2025. “Vienen mejorando, pero no lo suficiente, y son parte de nuestra agenda”, señaló Rojas. “Crecer y hacerlo mejor no son objetivos que compitan entre sí: es exactamente lo que la región nos está pidiendo”.

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