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31 de agosto de 2026

ESCUELA MANUEL BULNES PARTICIPÓ EN LA FERIA DE LA NIÑEZ DESTACANDO SU TRABAJO POR LA ASISTENCIA ESCOLAR

La Escuela Manuel Bulnes participó durante esta jornada en la Feria de la Niñez, actividad realizada en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, tras recibir la cordial invitación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes.

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En esta importante instancia, el establecimiento estuvo representado por la Inspectora General, Sra. Paola Mansilla Mansilla, y el Asistente de la Educación, don Manuel Águila, quienes dieron a conocer parte del trabajo que desarrolla la comunidad educativa para promover la asistencia y favorecer la permanencia escolar de sus estudiantes.

Bajo la convicción de que cada día cuenta, la Escuela Manuel Bulnes continúa impulsando su Plan de Asistencia, iniciativa que contempla un enfoque integral, formativo y preventivo, orientado a acompañar, incentivar y motivar a los estudiantes para que mantengan una asistencia regular y puedan aprovechar cada jornada de aprendizaje, participación y sana convivencia.

Durante la Feria de la Niñez, además, se presentaron algunas de las acciones y estrategias que el establecimiento desarrolla para fortalecer la asistencia escolar, generando también espacios de conversación con los niños y niñas que visitaron el stand, quienes pudieron compartir sus propias opiniones respecto de lo que más disfrutan de asistir a clases y por qué consideran importante estar presentes cada día.

La participación en esta actividad permitió compartir experiencias y visibilizar el trabajo que se realiza en torno a la asistencia, reafirmando el compromiso de la Escuela Manuel Bulnes con las trayectorias educativas, el bienestar y el desarrollo integral de sus estudiantes.

"Cada día cuenta, cada estudiante importa".

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