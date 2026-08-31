ESCUELA MANUEL BULNES PARTICIPÓ EN LA FERIA DE LA NIÑEZ DESTACANDO SU TRABAJO POR LA ASISTENCIA ESCOLAR

​En esta importante instancia, el establecimiento estuvo representado por la Inspectora General, Sra. Paola Mansilla Mansilla, y el Asistente de la Educación, don Manuel Águila, quienes dieron a conocer parte del trabajo que desarrolla la comunidad educativa para promover la asistencia y favorecer la permanencia escolar de sus estudiantes.



​Bajo la convicción de que cada día cuenta, la Escuela Manuel Bulnes continúa impulsando su Plan de Asistencia, iniciativa que contempla un enfoque integral, formativo y preventivo, orientado a acompañar, incentivar y motivar a los estudiantes para que mantengan una asistencia regular y puedan aprovechar cada jornada de aprendizaje, participación y sana convivencia.



​Durante la Feria de la Niñez, además, se presentaron algunas de las acciones y estrategias que el establecimiento desarrolla para fortalecer la asistencia escolar, generando también espacios de conversación con los niños y niñas que visitaron el stand, quienes pudieron compartir sus propias opiniones respecto de lo que más disfrutan de asistir a clases y por qué consideran importante estar presentes cada día.



​La participación en esta actividad permitió compartir experiencias y visibilizar el trabajo que se realiza en torno a la asistencia, reafirmando el compromiso de la Escuela Manuel Bulnes con las trayectorias educativas, el bienestar y el desarrollo integral de sus estudiantes.



​"Cada día cuenta, cada estudiante importa".​

