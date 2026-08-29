FOSIS Y AIEP LANZAN CURSO GRATUITO PARA CINCO MIL PERSONAS CUIDADORAS DE ADULTOS MAYORES

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y la Escuela de Salud y Deporte del Instituto Profesional AIEP iniciarán una nueva versión del curso gratuito “Cuidando Juntos”, que dispondrá de cinco mil cupos para personas cuidadoras de adultos mayores con dependencia moderada o severa de todo el país.

La capacitación entregará conocimientos y herramientas prácticas para fortalecer las labores de cuidado, abordando contenidos como empatía, respeto, comunicación efectiva y promoción de la autonomía de las personas que requieren cuidados. También contempla materias relacionadas con el bienestar físico, mental y social.

El curso incluye además contenidos de autocuidado para las personas cuidadoras, como salud mental, prevención de la sobrecarga y activación de redes de apoyo. Las capacitaciones se realizarán completamente en línea, tendrán una duración de 36 horas y serán asincrónicas, por lo que cada participante podrá avanzar de acuerdo con su disponibilidad y completar el proceso en un plazo máximo de cuatro semanas.

Para participar se requiere ser mayor de 18 años, contar con ClaveÚnica y ser cuidadora o cuidador de una persona mayor. Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 31 de agosto de 2026 y se pueden realizar a través del sitio web de FOSIS.

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