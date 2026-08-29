29 de agosto de 2026
FOSIS Y AIEP LANZAN CURSO GRATUITO PARA CINCO MIL PERSONAS CUIDADORAS DE ADULTOS MAYORES
La iniciativa “Cuidando Juntos” está dirigida a personas cuidadoras de adultos mayores con dependencia moderada o severa y contempla 36 horas de capacitación completamente en línea y asincrónica.
El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y la Escuela de Salud y Deporte del Instituto Profesional AIEP iniciarán una nueva versión del curso gratuito “Cuidando Juntos”, que dispondrá de cinco mil cupos para personas cuidadoras de adultos mayores con dependencia moderada o severa de todo el país.
La capacitación entregará conocimientos y herramientas prácticas para fortalecer las labores de cuidado, abordando contenidos como empatía, respeto, comunicación efectiva y promoción de la autonomía de las personas que requieren cuidados. También contempla materias relacionadas con el bienestar físico, mental y social.
El curso incluye además contenidos de autocuidado para las personas cuidadoras, como salud mental, prevención de la sobrecarga y activación de redes de apoyo. Las capacitaciones se realizarán completamente en línea, tendrán una duración de 36 horas y serán asincrónicas, por lo que cada participante podrá avanzar de acuerdo con su disponibilidad y completar el proceso en un plazo máximo de cuatro semanas.
Para participar se requiere ser mayor de 18 años, contar con ClaveÚnica y ser cuidadora o cuidador de una persona mayor. Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 31 de agosto de 2026 y se pueden realizar a través del sitio web de FOSIS.
CHILE BUSCA QUE ARGENTINA CORRIJA DECRETO QUE DEFINE EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO ESPACIO COMPARTIDO
Por segunda vez en pocos meses, un alto mando argentino puso en duda la soberanía chilena en la zona austral. Aunque ambos gobiernos intentan dar por cerrado el episodio, Chile ahora busca que Argentina modifique el decreto que define el Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”.
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