MARCO URIBE ASUME LIDERAZGO DEL FRENTE AMPLIO EN MAGALLANES Y LLAMA A FORTALECER LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL TRABAJO TERRITORIAL

El Frente Amplio inició una nueva etapa política en Magallanes luego de las elecciones internas desarrolladas los días 15 y 16 de agosto, proceso en el que la militancia escogió a la nueva directiva regional que estará encabezada por Marco Uribe Saldivia. El dirigente abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones los principales desafíos que tendrá la colectividad durante los próximos dos años, además de entregar definiciones sobre descentralización, participación juvenil, contratación pública y la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno.

Uribe señaló que recibió con satisfacción su elección y destacó que se trata de su primera entrevista como presidente regional electo de la colectividad.

El proceso electoral interno se realizó mediante votación electrónica durante dos jornadas. Según explicó el dirigente, a nivel nacional participó alrededor del 20% del padrón de militantes, mientras que en la región se replicó el mecanismo.

Si bien valoró el proceso, también reconoció que existen militantes que esperan recuperar modalidades presenciales de participación.

“De repente está la observación de varias, varias compañeros y compañeras militantes que debiese, debiesen generarse instancias de presencialidad en el sentido de ir, ¿no es cierto?, y hacer el ejercicio democrático de votación en cada una de nuestras sedes, así que esperamos que dentro de 2 años más esto pueda volver a hacerse parte, de nuestra hermosa cultura democrática de votación”, sostuvo.

La nueva directiva regional estará integrada, además de Uribe, por Camila Mancilla en la Secretaría Regional; Belén Paiva, encargada de Comunicaciones y Despliegue Territorial; Mari Villegas, encargada de Formación; y Gerardo Álvarez, responsable de Tesorería.

A nivel comunal también fueron escogidos representantes para Punta Arenas y Puerto Natales. En la capital regional, el encargado político será Felipe Jeria, exdirector del Fosis, mientras Javier Román estará a cargo de la orgánica comunal. En Puerto Natales, en tanto, la encargada política será la consejera regional Ximena Montaña y Carolina Saldívia asumirá la responsabilidad orgánica.

Uribe explicó que uno de los primeros objetivos será terminar de estructurar la hoja de ruta de la nueva dirección y realizar un trabajo abierto tanto hacia la militancia como hacia la ciudadanía.

“Esperamos hacer un buen trabajo, un trabajo ejecutivo, un trabajo colectivo abierto a nuestra militancia y también a la ciudadanía”, afirmó.

El nuevo presidente regional también puso énfasis en la experiencia de quienes integran la nueva mesa, destacando que varios de sus integrantes han tenido participación en organismos públicos y distintas áreas de la administración estatal. En su propio caso, recordó su experiencia como autoridad regional y exseremi de Vivienda, señalando que ese recorrido le permitió conocer con mayor profundidad las particularidades de Magallanes.

“Desde el punto de vista de poder liderar una cartera tan bonita como es vivienda, también sirve para conocer mucho más en profundidad el territorio y las necesidades que nuestras comunidades requieren, nuestras regiones distintas al resto de Chile”, señaló.

Descentralización como eje político

Uno de los aspectos que Uribe planteó como parte del sello de la nueva conducción regional es la descentralización. El dirigente vinculó esta definición con los orígenes políticos del Frente Amplio y con la trayectoria que tuvo el actual partido antes de su conformación, particularmente desde Magallanes.

En ese contexto, destacó una reciente conversación con el expresidente Gabriel Boric durante su visita a la región y aseguró que existe disposición para continuar trabajando por Magallanes y por una mayor regionalización.

“Hay todavía hay ganas de poder seguir trabajando por nuestra región en el sentido de El concepto de la regionalización que tan de repente tantas veces es usado. Sin duda nosotros lo queremos hacer propio para poder seguir avanzando en nuestras distintas carencias que tenemos como región y también con la convicción de que podemos seguir creciendo como partido”, sostuvo.

El dirigente también valoró el proceso de organización del Frente Estudiantil del Frente Amplio en Magallanes y el papel que, a su juicio, deben desempeñar las nuevas generaciones en la política regional.

“Los jóvenes son un motor fundamental para nuestra sociedad y eso ha quedado claro en distintos momentos de la historia reciente de nuestro país”, afirmó.

En ese punto, abordó además las movilizaciones protagonizadas por estudiantes en establecimientos educacionales de la región, particularmente aquellas relacionadas con la recuperación de espacios para la comunidad escolar.

“Nosotros estamos, digamos, en pro de que esto ocurra”, señaló, agregando que el partido está disponible para respaldar demandas colectivas vinculadas a la recuperación de espacios.

A juicio de Uribe, el incumplimiento de compromisos con los estudiantes también entrega una señal negativa respecto de la relación entre política y ciudadanía.

“Se le está dando un ejemplo de que en la política, en la política es fácil olvidar, pero acá los jóvenes nos tienen súper claro en que no, pues si acá hay un compromiso tiene que cumplirse”, sostuvo.

Contratación pública y caso de Daniela Panicucci

Durante la entrevista, el presidente regional del Frente Amplio también se refirió al caso de Daniela Panicucci, quien había sido seleccionada mediante concurso público para asumir un cargo en la Delegación Presidencial y posteriormente desistió de ocuparlo.

Uribe afirmó que la nueva dirección regional abordaría el caso con mayores antecedentes y descartó que el Frente Amplio haya tenido injerencia en los procesos de selección de profesionales para cargos públicos.

“Nosotros como partido, como Frente Amplio, no tenemos, pero absolutamente ninguna injerencia más en este gobierno”, aseguró.

En su opinión, los procesos de contratación en el Estado deben estar sujetos a criterios técnicos y transparentes, independiente de la militancia política de los postulantes.

“Estos procesos deben tener y deben realizarse con una autonomía pertinente, no cierto a cada servicio con transparencia, con criterio técnico”, manifestó.

El dirigente fue enfático en rechazar que la militancia política pueda convertirse en un requisito para acceder a un puesto en la administración pública.

“Es como que ahora quiere implantarse este modelo de que se ha visto en el norte del país, en donde se han filtrado audios en donde para contratar a gente en el sector público tienen que ser hijos de republicanos, por ejemplo, o del sector de derecha, cualquier sector de derecha. Entonces no puede ser que detrás del currículum vitae tenga que venir la hojita del servel con el partido en el cual tú militas eso bajo ningún punto de vista totalmente criticable”, sostuvo.

En la misma línea, agregó: “Nuestra posición es clara en sentido de que para los cargos públicos deben ser ocupados por personas idóneas, por profesionales técnicos, acorde a cada llamado que se realiza. Rechazamos también cualquier intento de establecer una afiliación partidaria para poder optar a un cargo y también el estado no puede transformarse en una bolsa de empleos para el sector político que esté de turno”.

Uribe también cuestionó el breve periodo durante el cual estuvo abierto el concurso para el cargo en la Delegación Presidencial, planteando la necesidad de revisar las condiciones de convocatoria.

“Las reglas deben ser transparentes para todos, eso es lo que nosotros como Frente Amplio hoy día podemos decir abiertamente con micrófono”, señaló.

Críticas a la agenda de seguridad del Gobierno

En el tramo nacional de la entrevista, el dirigente regional del Frente Amplio abordó las medidas impulsadas por la administración del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad y se refirió particularmente a la denominada operación Cancerbero.

Uribe cuestionó la forma en que se comunicó públicamente el operativo y calificó la puesta en escena como un espectáculo.

“Respecto de la operación Cancerbero, lo primero, ya que se trae no es cierto un show televisivo al más puro estilo Bukele, que se transmite con drones con traslado de algunos de algunos reos”, afirmó.

El dirigente sostuvo que parte de la infraestructura y equipamiento utilizados durante el procedimiento correspondían a decisiones y recursos de administraciones anteriores, y cuestionó que el foco comunicacional estuviera puesto en la exhibición del operativo.

“¿Qué hay de sustancial hoy día? ¿O qué hay de trabajo por parte de la actual administración? Más que hacer un show televisivo”, planteó.

También criticó la utilización de música durante la difusión audiovisual del procedimiento, señalando que se trataba de una decisión que consideraba de mal gusto.

“Esperamos que el trabajo se haga de verdad como corresponde”, sostuvo.

Alerta por propuesta sobre estados de excepción

Uno de los puntos que generó mayor preocupación en el dirigente fue la discusión en torno a modificaciones constitucionales vinculadas a los estados de excepción.

Uribe planteó que, según su interpretación de la propuesta que se discute, existirían cambios relevantes respecto de las facultades presidenciales para decretar y extender estas medidas.

“Lo determina el propio presidente. Y lo puede prolongar por hasta 8 meses, cuando hoy el estado de excepción dura sólo 15 días. O sea, estamos hablando de un aumento considerable respecto de estar casi un año en estado de excepción”, afirmó.

Asimismo, cuestionó las facultades que, según sostuvo, podrían otorgarse al Ejecutivo respecto de las libertades individuales.

“Y el tercero que para mi punto de vista es el más grave de todos, es que el estado de entrega amplísimas facultades al presidente de la República para qué para suspender o restringir la libertad personal, la libertad de locomoción, la libertad de reunirse, interceptar, abrir o registrar documentos de toda clase o toda clase de comunicaciones y de requisar bienes”, señaló.

A partir de esa evaluación, Uribe lanzó una de sus críticas más severas de la entrevista: “O sea, estamos hablando prácticamente de una dictadura”.

El presidente regional del Frente Amplio llamó a que las distintas instituciones ejerzan los contrapesos correspondientes y manifestó su preocupación ante eventuales restricciones de derechos y libertades.

“Hoy día está en peligro la democracia, creo que hay que empezar a analizar de buena manera estos temas, creo que hay que ver los pros y los contras”, afirmó.

En esa línea, insistió en que las medidas de seguridad no deberían traducirse en una disminución de las garantías democráticas.

“Creo que hoy día está en peligro la democracia, creo que hay que empezar a analizar de buena manera estos temas”, reiteró.

Disposición a alcanzar acuerdos políticos

Finalmente, Uribe abordó las conversaciones entre figuras políticas de distintos sectores y valoró positivamente la búsqueda de acuerdos, particularmente cuando estos se relacionan con materias que afectan directamente a la ciudadanía.

A su juicio, la política debe ser capaz de superar la lógica de confrontación cuando existen objetivos comunes.

“Para poder avanzar se requieren acuerdos”, señaló, utilizando como ejemplo la prórroga del Plan de Emergencia Habitacional, que a su juicio logró reunir respaldos transversales.

El dirigente planteó que existen materias que debieran constituir puntos de encuentro entre distintos sectores políticos, entre ellas las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, vivienda, empleo, seguridad y salud mental.

“Es importante que hoy día se releven aspectos fundamentales para la ciudadanía como las infancias, las personas mayores, la vivienda, empleo, seguridad, salud mental y también el tema de la desinformación”, afirmó.

Para el nuevo presidente regional del Frente Amplio, el desafío de los próximos dos años será combinar el trabajo partidario con un despliegue territorial que permita recuperar vínculos con la ciudadanía y mantener como uno de sus ejes la descentralización.

“Así que muy a disposición de poder seguir trabajando para la colectividad y también para la ciudadanía, y en pos de la descentralización, por supuesto”, concluyó.

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