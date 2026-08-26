TORRES DEL PAINE, EN LA RECTA FINAL POR LOS «ÓSCAR DEL TURISMO»: LAS TORRES PATAGONIA BUSCA REVALIDAR TÍTULO INTERNACIONAL

La votación de los World Travel Awards (WTA), conocidos como los «Óscar del turismo», entra en su semana final. Las Torres Patagonia, reserva natural y cultural en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine, busca revalidar el título de Hotel Verde Líder de Sudamérica que obtuvo en la edición anterior. Los ganadores se definen por votación pública en el sitio web de los premios, que cierra el 28 de agosto de 2026.





El plazo se extendió y esta es la última semana para votar. La categoría de Hotel Verde Líder distingue al hotel con mejor desempeño ambiental de la región; revalidarla dejaría a Chile, y en concreto a Torres del Paine, otro año al frente del mapa global de la conservación y el turismo sostenible. La votación es abierta: cualquier persona puede participar.



Sostenibilidad con cifras

La conservación del territorio se traduce en acciones concretas. A través de la campaña 10 Mil Lengas, Las Torres Patagonia ha plantado más de 69.000 árboles nativos, mientras que la reconstrucción del sendero Base Torres ya suma 3,3 kilómetros de nuevo trazado, diseñado para reducir la erosión y la presión sobre una de las rutas más transitadas del parque.



A esto se suma una brigada propia contra incendios, programas de monitoreo de fauna que permiten conocer mejor el comportamiento y desplazamiento de las especies, y una huerta biointensiva que produjo más de 1.700 kilos de alimentos durante la última temporada. Además, 51,4 toneladas de residuos orgánicos fueron valorizadas mediante compostaje y otros usos.



En educación ambiental, un programa gratuito impulsado por Las Torres Patagonia Conservancy busca acercar cada año a cerca de 450 estudiantes de Magallanes a la conservación en terreno. En su primera temporada participaron 448 alumnos de 14 establecimientos.





«Revalidar el título de Hotel Verde Líder de Sudamérica sería confirmar que la sostenibilidad dejó de ser un discurso y pasó a ser parte de cómo vivimos cada día en el parque», explica Juan López, gerente comercial de Las Torres Patagonia.»





«Que la votación sea pública también importa, y estamos en la última semana. Cualquiera puede ayudar a que Chile y Torres del Paine sigan siendo un referente del turismo sostenible en la región», agrega.



Para Las Torres Patagonia, las nominaciones refuerzan una apuesta de largo plazo: sostener un modelo de turismo de naturaleza que conserva el parque mientras lo abre al visitante, y mantener a Torres del Paine como referente mundial de la conservación.

¿Cómo votar?

Para apoyar a Las Torres Patagonia en los World Travel Awards: