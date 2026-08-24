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24 de agosto de 2026

VIVE PÁDEL REPASÓ TORNEO KIA, PRÓXIMA FECHA EN PUERTO NATALES Y CLAVES DEL REGLAMENTO DEL SAQUE

Vive Pádel

vive padel

En una nueva edición de Vive Pádel, conducida por Nesla Muñoz, junto a Rosita y Gabriela “Gabi” Vázquez, el programa repasó lo que dejó el Torneo Express “Kia”, organizado por BT Producciones, además de abordar la próxima fecha de la liga en Puerto Natales y las principales reglas del saque en el pádel junto a Hernán “Nano” Soto, director y profesor de Go Pádel.

Durante el primer bloque, las conductoras destacaron el buen nivel competitivo del torneo, que reunió a jugadores y jugadoras de distintas categorías, incluyendo participación de deportistas provenientes de Argentina. También valoraron la organización entre complejos, el ambiente vivido durante el fin de semana y la alta convocatoria que confirma el crecimiento del pádel en Magallanes.

Entre los resultados comentados, en damas se destacó el triunfo de Micaela Millán y Araceli González en Séptima; Valentina Mancilla y Paz Velázquez en Sexta; y María García Muñoz “Nacha” y Camila Demetrio en Quinta. En varones, se mencionaron los campeonatos de Alejandro Flores y Fernando Maraví en Sexta; Juan Armodas y Gustavo Melepillán en Quinta; Antonio Cárcamo y Javier Cocha en Cuarta; Diego Gómez y David Herrera en Tercera; Julio Obando y Diego Gómez en Segunda; y Karlovic junto a Álvarez en Primera Varones.

Una de las menciones especiales fue para Diego Gómez, quien logró quedarse con el primer lugar en dos categorías: Tercera y Segunda Varones, destacando por su rendimiento físico y competitivo durante la jornada final.

El programa también abordó la próxima fecha de la liga en Puerto Natales, donde se proyecta una fuerte participación masculina y una categoría femenina de Quinta Damas. En ese contexto, se conversó sobre el desafío de fortalecer la participación femenina, especialmente en categorías como Cuarta Damas, y se planteó la posibilidad de organizar torneos fusionados entre jugadoras de distintos niveles.

En el segundo bloque se incorporó Hernán “Nano” Soto, quien explicó aspectos clave del reglamento del saque, uno de los temas que más dudas genera en partidos amateurs. El profesor recordó que el saque da inicio a cada punto, debe realizarse detrás de la línea correspondiente, de forma cruzada, y que el impacto de la pelota debe ser a la altura de la cintura o por debajo de ella.

También se conversó sobre el saque “a la australiana”, la importancia de entrenar tanto el lado de drive como el de revés, y el valor de la comunicación con la pareja para sacar ventaja desde el primer golpe. Soto recalcó que, en torneos sin árbitros, el conocimiento del reglamento, el respeto y el criterio entre jugadores son fundamentales para evitar conflictos en cancha.

Finalmente, “Nano” Soto adelantó que Go Pádel prepara un torneo aniversario para los primeros días de noviembre, en el marco de los 10 años desde que la familia asumió la conducción del complejo, con cupos limitados y categorías aún en evaluación.




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NUEVO TORNEO DE BT PRODUCCIONES REUNIRÁ A INDOOR Y VIENTO AUSTRAL COMO SEDES

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