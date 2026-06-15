Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

15 de junio de 2026

REFERENTES DEL PÁDEL RECORDARON LOS INICIOS DE LA DISCIPLINA Y SU CRECIMIENTO EN MAGALLANES

Vive Pádel

vive padel

La historia del pádel en Punta Arenas, sus primeros recintos y el vínculo construido entre generaciones fueron parte de una nueva edición de Vive Pádel, programa conducido por Nesla Muñoz en Polar Comunicaciones. En esta oportunidad participaron Antonio “Toto” Rispoli, José “Bepo” Pervan y, vía enlace, Gustavo “Cucho”, quienes recordaron los primeros años de esta disciplina en Magallanes.

Durante la conversación, los invitados repasaron momentos asociados al desarrollo del pádel desde comienzos de la década de 1990, cuando comenzaron a organizarse campeonatos, encuentros y actividades que marcaron a la comunidad deportiva local. En Vive Pádel se mencionaron espacios emblemáticos como Gym Vital, El Túnel, Let’s Play, Metanec, Sokol y otros recintos que fueron parte del crecimiento de esta práctica en Punta Arenas.

El programa también permitió recordar a jugadores, profesores y dirigentes que contribuyeron al impulso del pádel regional, tanto en la formación como en la organización de torneos y actividades sociales. Los invitados destacaron el carácter comunitario que tuvo la disciplina en sus primeros años, con campeonatos, terceros tiempos, encuentros familiares y amistades que se mantuvieron a lo largo del tiempo.

Desde su experiencia actual, Gustavo “Cucho” compartió parte de su trabajo vinculado al pádel senior y a procesos de selección, destacando el crecimiento que ha tenido la disciplina a nivel nacional. Además, se abordó la proyección de nuevas generaciones, la participación de deportistas de distintas edades y las dificultades que enfrentan quienes viven en regiones extremas para seguir circuitos competitivos en el centro y norte del país.

En Vive Pádel, Antonio Rispoli también se refirió al desarrollo de infraestructura deportiva en Magallanes y al interés de distintas comunidades por contar con espacios para practicar pádel. La conversación cerró con el compromiso de volver a reunir a estos referentes para seguir reconstruyendo la memoria de una disciplina que continúa creciendo en la región.





vive padel extra fit

TORNEO EN PUERTO NATALES Y RECONOCIMIENTO AL PÁDEL EN EL PATRIMONIO DEPORTIVO DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ADUANA DE PUNTA ARENAS DESTRUYE MÁS DE 2,9 MILLONES DE CIGARRILLOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Leer Más

Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.

Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.

destrucción 2
nuestrospodcast
RA 1

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA REBECA AGUILAR

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
karatanatales

DOJO JIYUKAN PUERTO NATALES DESTACA EN TORNEO BECA JAPÓN 2026, REALIZADO EN PUERTO MONTT

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
puntaarenaspdi-750x400

PDI INVESTIGA HALLAZGO DE CADÁVER DE MUJER EN RESERVA FORESTAL MAGALLANES DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Gendarmería saludo PDI

GENDARMERÍA DE MAGALLANES SALUDÓ A LA PDI EN EL MARCO DE SU 93° ANIVERSARIO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250