REFERENTES DEL PÁDEL RECORDARON LOS INICIOS DE LA DISCIPLINA Y SU CRECIMIENTO EN MAGALLANES

La historia del pádel en Punta Arenas, sus primeros recintos y el vínculo construido entre generaciones fueron parte de una nueva edición de Vive Pádel, programa conducido por Nesla Muñoz en Polar Comunicaciones. En esta oportunidad participaron Antonio “Toto” Rispoli, José “Bepo” Pervan y, vía enlace, Gustavo “Cucho”, quienes recordaron los primeros años de esta disciplina en Magallanes.

Durante la conversación, los invitados repasaron momentos asociados al desarrollo del pádel desde comienzos de la década de 1990, cuando comenzaron a organizarse campeonatos, encuentros y actividades que marcaron a la comunidad deportiva local. En Vive Pádel se mencionaron espacios emblemáticos como Gym Vital, El Túnel, Let’s Play, Metanec, Sokol y otros recintos que fueron parte del crecimiento de esta práctica en Punta Arenas.

El programa también permitió recordar a jugadores, profesores y dirigentes que contribuyeron al impulso del pádel regional, tanto en la formación como en la organización de torneos y actividades sociales. Los invitados destacaron el carácter comunitario que tuvo la disciplina en sus primeros años, con campeonatos, terceros tiempos, encuentros familiares y amistades que se mantuvieron a lo largo del tiempo.

Desde su experiencia actual, Gustavo “Cucho” compartió parte de su trabajo vinculado al pádel senior y a procesos de selección, destacando el crecimiento que ha tenido la disciplina a nivel nacional. Además, se abordó la proyección de nuevas generaciones, la participación de deportistas de distintas edades y las dificultades que enfrentan quienes viven en regiones extremas para seguir circuitos competitivos en el centro y norte del país.

En Vive Pádel, Antonio Rispoli también se refirió al desarrollo de infraestructura deportiva en Magallanes y al interés de distintas comunidades por contar con espacios para practicar pádel. La conversación cerró con el compromiso de volver a reunir a estos referentes para seguir reconstruyendo la memoria de una disciplina que continúa creciendo en la región.

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