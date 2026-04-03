TORNEO EN EXTRAFIT PUERTO NATALES REÚNE 74 PAREJAS Y SUMA NUEVA CATEGORÍA AL CIRCUITO DEL PÁDEL MAGALLÁNICO

En el programa Vive Pádel de Polar Comunicaciones, conducido por Nesla Muñoz, se abordó el desarrollo del campeonato que se disputa en el complejo Extrafit, el cual comenzó el domingo 29 de marzo y marca un nuevo hito en la expansión del pádel en la Región de Magallanes.

El torneo reúne a 74 parejas, incluyendo competidores provenientes de Punta Arenas y Argentina, específicamente de Río Turbio, Río Gallegos y 28 de Noviembre, consolidando el carácter regional e internacional que ha ido adquiriendo el circuito. Las jornadas se desarrollan desde las 18:00 horas durante los días de semana no feriados, permitiendo una amplia participación de deportistas locales.

Uno de los principales anuncios fue la incorporación por primera vez de la séptima categoría masculina, ampliando las posibilidades de participación y fomentando el crecimiento del pádel formativo en la región. Durante el programa participó Bastián Sharp, quien destacó la convocatoria y el interés que genera este deporte en la comunidad de Puerto Natales.

En la instancia también participó la jugadora Rosita Díaz, quien comentó el desarrollo del circuito local y el calendario de la Liga Pádel Magallanes 2026, que continuará fortaleciendo la competencia en distintos complejos deportivos de la región.

El equipo del programa también destacó que el ex conductor de Vive Pádel, Jacques Roux, asumió recientemente como Seremi del Deporte de Magallanes, enviándole un mensaje de éxito en su nueva gestión, esperando que su trabajo contribuya al desarrollo de distintas disciplinas deportivas en la región.

En el segundo bloque del programa, el espacio fue dedicado a la jugadora Ignacia Cárdenas Popovich, conocida como “Nacha”, quien atraviesa un proceso de recuperación. La comunidad del pádel magallánico envió mensajes de apoyo y recopiló videos con saludos, transmitiendo su cariño y destacando su presencia permanente en el circuito de Punta Arenas.





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