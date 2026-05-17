Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de mayo de 2026

CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR RENUEVA LIDERAZGO Y PROYECTA DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA DE CRUCEROS

​La Empresa Portuaria Austral asumirá la presidencia de la entidad durante el periodo 2026-2027, impulsando una agenda enfocada en competitividad, conectividad y fortalecimiento del turismo de cruceros en Chile.

Puertos del Conosur

La Corporación de Puertos del Conosur realizó esta semana su Asamblea Anual de socios 2026, instancia en la que se presentó el balance de gestión correspondiente al año 2025 y se eligió al nuevo Directorio que encabezará la entidad durante el periodo 2026-2027.

La presidencia de la organización será asumida por la Empresa Portuaria Austral, representada por su gerente general, Miguel Palma Morales. La nueva mesa directiva quedó integrada además por la Empresa Portuaria Valparaíso en la vicepresidencia; Empresa Portuaria Chacabuco en la segunda vicepresidencia; Empresa Portuaria Puerto Montt en la secretaría del Directorio; y Empresa Portuaria Arica en la tesorería.

Durante la jornada también se expusieron los principales hitos de gestión del último año, entre ellos la participación de la Corporación en la feria internacional Seatrade Cruise Global 2026 realizada en Miami, Estados Unidos, además de la reciente reunión sostenida con la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, para abordar desafíos estratégicos de la industria de cruceros en el país.

El nuevo presidente de la Corporación y gerente general de Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma Morales, destacó que la continuidad del Directorio permitirá proyectar decisiones estratégicas para fortalecer el desarrollo portuario y turístico nacional. Asimismo, subrayó que Magallanes posee capacidades relevantes en conectividad, logística y desarrollo antártico que pueden aportar al trabajo conjunto del sistema portuario chileno.

Además, señaló que uno de los principales desafíos será avanzar en políticas públicas que permitan mejorar la competitividad de la industria, reducir costos portuarios y consolidar a Chile como un destino atractivo para el turismo internacional de cruceros.

La Corporación de Puertos del Cono Sur reúne a empresas portuarias públicas de distintos puntos del país, además de terminales privados, agentes navieros y operadores turísticos vinculados al desarrollo de la industria de cruceros en Chile.



Puertos del Conosur

CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR ABORDÓ DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS CON LA SUBSECRETARÍA DE TURISMO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

SUBSECRETARIO DE SUBDERE SE REÚNE CON CONTRALORÍA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Leer Más

La reunión abordó medidas de apoyo técnico, capacitación y coordinación para reforzar la probidad y la correcta utilización de recursos fiscales, especialmente en el ámbito municipal.

La reunión abordó medidas de apoyo técnico, capacitación y coordinación para reforzar la probidad y la correcta utilización de recursos fiscales, especialmente en el ámbito municipal.

SUBDERE JUNTO A LA CONTRALORA
nuestrospodcast
Puertos del Conosur

CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR RENUEVA LIDERAZGO Y PROYECTA DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA DE CRUCEROS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Puertos del Conosur

CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR RENUEVA LIDERAZGO Y PROYECTA DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA DE CRUCEROS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
FUNDACIÓN ARTES DE LA PATAGONIA

FUNDACIÓN ARTES DE LA PATAGONIA AUSTRAL REALIZA ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES EN RAPA NUI

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
totorispoli

ANTONIO RÍSPOLI DETALLA AMBICIOSA CARTERA DE PROYECTOS DEPORTIVOS Y APOYO A TALENTOS EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250