CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR RENUEVA LIDERAZGO Y PROYECTA DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA DE CRUCEROS

La Corporación de Puertos del Conosur realizó esta semana su Asamblea Anual de socios 2026, instancia en la que se presentó el balance de gestión correspondiente al año 2025 y se eligió al nuevo Directorio que encabezará la entidad durante el periodo 2026-2027.

La presidencia de la organización será asumida por la Empresa Portuaria Austral, representada por su gerente general, Miguel Palma Morales. La nueva mesa directiva quedó integrada además por la Empresa Portuaria Valparaíso en la vicepresidencia; Empresa Portuaria Chacabuco en la segunda vicepresidencia; Empresa Portuaria Puerto Montt en la secretaría del Directorio; y Empresa Portuaria Arica en la tesorería.

Durante la jornada también se expusieron los principales hitos de gestión del último año, entre ellos la participación de la Corporación en la feria internacional Seatrade Cruise Global 2026 realizada en Miami, Estados Unidos, además de la reciente reunión sostenida con la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, para abordar desafíos estratégicos de la industria de cruceros en el país.

El nuevo presidente de la Corporación y gerente general de Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma Morales, destacó que la continuidad del Directorio permitirá proyectar decisiones estratégicas para fortalecer el desarrollo portuario y turístico nacional. Asimismo, subrayó que Magallanes posee capacidades relevantes en conectividad, logística y desarrollo antártico que pueden aportar al trabajo conjunto del sistema portuario chileno.

Además, señaló que uno de los principales desafíos será avanzar en políticas públicas que permitan mejorar la competitividad de la industria, reducir costos portuarios y consolidar a Chile como un destino atractivo para el turismo internacional de cruceros.

La Corporación de Puertos del Cono Sur reúne a empresas portuarias públicas de distintos puntos del país, además de terminales privados, agentes navieros y operadores turísticos vinculados al desarrollo de la industria de cruceros en Chile.





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