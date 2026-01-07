Punta Arenas,
7 de enero de 2026

CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR DESTACA HISTÓRICA MANIOBRA DE ATRAQUE DE CRUCERO EN EL MUELLE ARTURO PRAT DE PUNTA ARENAS

​Punta Arenas recibió por primera vez en este terminal a un crucero de 285 metros de eslora.

cruceropuntaarenas

La Corporación de Puertos del Conosur destacó como un hito histórico para la Región de Magallanes y para la industria de cruceros en Chile la llegada del crucero Oosterdam, de la naviera Holland America Line, al Muelle Arturo Prat de Punta Arenas el pasado 3 de enero, convirtiéndose en el primer crucero de gran escala que atraca directamente en este terminal.

La nave, de 285 metros de eslora y agenciada por Inchcape, se transformó en la primera embarcación de más de 258 metros de longitud que atraca a muelle, y constituyó la primera prueba en operación real de la capacidad del puerto para atender naves de este tamaño, luego de la finalización de la Etapa II del proyecto de mejoramiento y ampliación del Muelle Arturo Prat.

La nueva infraestructura eleva significativamente el estándar de atención portuaria en la Región de Magallanes. Hasta ahora, los cruceros de entre 258 y 300 metros debían operar "a la gira" en el Estrecho de Magallanes, desembarcando pasajeros mediante embarcaciones menores (tenders), modalidad sujeta a condiciones climáticas adversas que limitaban el desembarque y reducían el impacto económico en la región.

La llegada del Oosterdam se sumó al arribo del crucero Seven Seas Splendor, de 223 metros de eslora, el cual atracó en el lado norte de este terminal, permitiendo un movimiento simultáneo de cerca de tres mil pasajeros por el Muelle Prat.

El presidente de la Corporación de Puertos del Conosur, Juan Marcos Mancilla, valoró este hito señalando que "comenzamos el 2026 con una gran noticia para Punta Arenas, el puerto que concentra la mayor parte de las recaladas del país, ya que esta nueva infraestructura permite la llegada a muelle de naves de hasta 300 metros de eslora, mejorando la experiencia de pasajeros y tripulantes".

Asimismo, destacó que el exitoso atraque del Oosterdam "fortalece la imagen país en un turismo de alto valor y refuerza el rol de Chile como un destino clave en las rutas internacionales de cruceros, impulsando el desarrollo económico y turístico de las regiones".

Por su parte, el gerente general de la Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma, afirmó que este avance "marca un salto estructural en la capacidad portuaria regional", agregando que "la validación operativa en condiciones reales era fundamental para confirmar el desempeño de la infraestructura recientemente construida, cuya inversión alcanzó los 10 millones de dólares, financiados íntegramente por la Empresa Portuaria Austral y que forma parte del convenio de programación firmado con el Gobierno Regional de Magallanes". 

Finalmente, Palma destacó que "nuestra expectativa es que el 20% de las naves que llega a Punta Arenas por temporada pueda recalar a muelle, lo cual significa un cambio en el estándar de atención de los pasajeros, pues ese 20% de las naves representa la mitad de los pasajeros que llega a la zona, los cuales podrán desembarcar directamente al muelle para recorrer la ciudad y sus atractivos, activando fuertemente el turismo local y consolidando a Punta Arenas como un hub de cruceros y puerta de entrada a la Antártica".


