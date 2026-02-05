SEREMI DE JUSTICIA ABORDA PROPUESTA DE REFORMA A GENDARMERÍA Y AVANCES DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN MAGALLANES

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Michelle Peutat, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, se refirió a la reforma impulsada por el Gobierno que propone incorporar a Gendarmería como Fuerza de Orden y Seguridad Pública y a los avances de la región en el ámbito penitenciario.

La autoridad explicó que el sistema penitenciario es una pieza clave en el control del delito. En ese contexto, indicó que la reforma busca fortalecer la coordinación institucional y reconocer formalmente la función de Gendarmería dentro de la estructura de seguridad del país.

Durante la conversación, la seremi detalló las gestiones realizadas en torno a las mujeres privadas de libertad, destacando la habilitación de nueva infraestructura en Punta Arenas y Puerto Natales, con espacios para mujeres embarazadas.

Asimismo, se destacó el fortalecimiento de la reinserción social como un eje fundamental para la seguridad pública, mediante convenios con instituciones públicas y organizaciones sociales. A ello se suman avances en seguridad penitenciaria, con la entrega de nuevos equipamientos y radios de comunicación para el personal de Gendarmería.

Finalmente, Peutat abordó los desafíos pendientes, como la necesidad de contar con una presencia permanente de Gendarmería en Puerto Williams. También indicó que no está prevista una visita ministerial a la región antes del término del actual gobierno.