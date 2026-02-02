CIUDADANO ISRAELÍ FORMALIZADO POR ENCENDER CIGARRILLO EN TORRES DEL PAINE DEBERÁ DONAR $1 MILLÓN A BOMBEROS Y NO PODRÁ INGRESAR A CHILE POR UN AÑO

El Ministerio Público estableció una serie de condiciones reparatorias para un ciudadano israelí formalizado por encender un cigarrillo al interior del Parque Nacional Torres del Paine, conducta que constituye una infracción grave a la normativa vigente sobre el uso de fuego en áreas silvestres protegidas.

Entre las medidas propuestas, se determinó que el imputado deberá realizar una donación de $1.000.000 a Bomberos de Última Esperanza, aporte que debía concretarse durante esta jornada. Además, se estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional por el período de un año.

Desde la Fiscalía se indicó que estas condiciones buscan retribuir el daño y generar un efecto disuasivo frente a este tipo de conductas, considerando el alto riesgo que implica el uso de fuego en zonas protegidas, especialmente en un parque emblemático para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El ciudadano israelí ya había sido formalizado semanas atrás por el uso indebido de fuego en sectores protegidos del parque.

En su caso, la audiencia corresponde a una salida alternativa con el objetivo de poner término a la causa, instancia en la que el Ministerio Público también buscó establecer condiciones reparatorias, incluyendo una donación económica como forma de compensación por la infracción cometida.

Este miércoles se realizará la audiencia respecto de un segundo imputado por el mismo delito.



Las autoridades reiteraron el llamado a turistas y visitantes a respetar estrictamente la normativa vigente en áreas protegidas, recordando que cualquier acción negligente puede generar consecuencias ambientales irreparables para el patrimonio natural de Magallanes.

​Cabe recordar que las sanciones que conllevan el encender fuego en parques nacionales lo que pueden llegar a penas desde los 61 días a 3 años de cárcel y multas de 11 a 50 UTM (aprox. $730 mil a $3,3 millones).

