Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

CIUDADANO ISRAELÍ FORMALIZADO POR ENCENDER CIGARRILLO EN TORRES DEL PAINE DEBERÁ DONAR $1 MILLÓN A BOMBEROS Y NO PODRÁ INGRESAR A CHILE POR UN AÑO

El Ministerio Público propuso una salida alternativa con medidas reparatorias por el uso indebido de fuego en el Parque Nacional Torres del Paine, mientras que este miércoles se realizará audiencia por un segundo caso similar.

Mirador laguna Amarga, Torres del Paine, Laguna Amarga, Tour Full Day Paine, Full Day Paine, Tour Full Day, Full Day Paine Tour, Torres del Paine, Las Torres, mirador de las torres

El Ministerio Público estableció una serie de condiciones reparatorias para un ciudadano israelí formalizado por encender un cigarrillo al interior del Parque Nacional Torres del Paine, conducta que constituye una infracción grave a la normativa vigente sobre el uso de fuego en áreas silvestres protegidas.

Entre las medidas propuestas, se determinó que el imputado deberá realizar una donación de $1.000.000 a Bomberos de Última Esperanza, aporte que debía concretarse durante esta jornada. Además, se estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional por el período de un año.

Desde la Fiscalía se indicó que estas condiciones buscan retribuir el daño y generar un efecto disuasivo frente a este tipo de conductas, considerando el alto riesgo que implica el uso de fuego en zonas protegidas, especialmente en un parque emblemático para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El ciudadano israelí ya había sido formalizado semanas atrás por el uso indebido de fuego en sectores protegidos del parque.

En su caso, la audiencia corresponde a una salida alternativa con el objetivo de poner término a la causa, instancia en la que el Ministerio Público también buscó establecer condiciones reparatorias, incluyendo una donación económica como forma de compensación por la infracción cometida.

Este miércoles se realizará la audiencia respecto de un segundo imputado por el mismo delito.

Las autoridades reiteraron el llamado a turistas y visitantes a respetar estrictamente la normativa vigente en áreas protegidas, recordando que cualquier acción negligente puede generar consecuencias ambientales irreparables para el patrimonio natural de Magallanes.

https://www.instagram.com/reel/DURHAvOgSgZ/

​Cabe recordar que las sanciones que conllevan el encender fuego en parques nacionales lo que pueden llegar a penas desde los 61 días a 3 años de cárcel y multas de 11 a 50 UTM (aprox. $730 mil a $3,3 millones).

torres del paine

¿QUÉ HACER SI VES A ALGUIEN FUMANDO O HACIENDO FUEGO EN UN LUGAR NO HABILITADO EN UN PARQUE NACIONAL?

Noticias
Relacionadas
Imprimir
SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ROMPE CON EL PARTIDO REPUBLICANO Y DENUNCIA “TRAICIÓN” Y VIEJAS PRÁCTICAS POLÍTICAS CONTRA MAGALLANES

GASCO MAGALLANES PARTICIPÓ EN JORNADA DE SEGURIDAD HOGAREÑA JUNTO A VECINOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Mirador laguna Amarga, Torres del Paine, Laguna Amarga, Tour Full Day Paine, Full Day Paine, Tour Full Day, Full Day Paine Tour, Torres del Paine, Las Torres, mirador de las torres

CIUDADANO ISRAELÍ FORMALIZADO POR ENCENDER CIGARRILLO EN TORRES DEL PAINE DEBERÁ DONAR $1 MILLÓN A BOMBEROS Y NO PODRÁ INGRESAR A CHILE POR UN AÑO

Nuevo sistema Sag

SAG IMPLEMENTA NUEVO SISTEMA DIGITAL PARA AGILIZAR SUBDIVISIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS

AMIGO DE LA FAMILIA

presidente 2

PRESIDENTE DE LA CORTE DE PUNTA ARENAS INTEGRÓ COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE JUSTICIA PENAL DE MAGALLANES

