¿QUÉ HACER SI VES A ALGUIEN FUMANDO O HACIENDO FUEGO EN UN LUGAR NO HABILITADO EN UN PARQUE NACIONAL?

En las últimas semanas, la preocupación volvió a instalarse tras un caso registrado en el sector Dickson del Parque Nacional Torres del Paine, donde un visitante fue detectado infringiendo la normativa al utilizar una fuente de calor en un área no habilitada. A esto se suma un aumento de expulsiones por incumplimientos como acampar fuera de zonas permitidas o usar cocinillas y fuego en sectores no autorizados. CONAF recuerda que en áreas silvestres protegidas está prohibido encender fuego, usar fuentes de calor fuera de los espacios habilitados e incluso fumar o prender velas.

La advertencia no es exagerada. El incendio de fines de 2011 en Torres del Paine dejó una huella profunda en la región y sigue siendo un recordatorio de las consecuencias que puede tener una sola acción negligente en un entorno natural frágil. A nivel país, el riesgo también es mayor: durante la temporada 2024-2025 se reportó un alza de 21% en la ocurrencia de incendios forestales. En Magallanes, además, existen restricciones reforzadas: están prohibidas las quemas forestales entre noviembre y marzo en toda la región y, en la comuna de Torres del Paine, el uso del fuego se prohíbe durante enero y febrero.

Paso a paso: qué hacer si ves a alguien fumando o haciendo fuego donde no corresponde

Mantén distancia y evalúa el riesgo: no te acerques si hay viento fuerte, pasto seco, matorrales o si la persona está alterada.

Registra la ubicación exacta: sendero, sector, campamento o refugio, referencia cercana (km, mirador, puente), hora y dirección del viento.

Avisa de inmediato a personal del área: guardaparques o administración del parque, si te encuentras dentro.

Llama a emergencias (idealmente en paralelo a avisar a guardaparques):

CONAF: 130 (denuncias y alerta de incendios forestales)



Bomberos: 132



Carabineros: 133

Entrega información clara y breve: qué viste (cigarrillo, fogata, cocinilla), cuántas personas, si el fuego está encendido, si hay chispas o humo y tu ubicación precisa.

No enfrentes a la persona si no es seguro: prioriza la denuncia y la prevención; el control y las sanciones corresponden a la autoridad.

Si el fuego es incipiente y es seguro actuar, intenta controlarlo solo con agua o tierra y sin exponerte; si crece, retírate y vuelve al punto 4.





Indicaciones simples para prevenir incendios en parques y zonas de camping​

Usa solo fogones y zonas habilitadas; no hagas fuego al aire libre ni uses cocinillas fuera de sectores permitidos.



No fumes dentro de áreas protegidas; está estrictamente prohibido usar fuentes de calor donde no corresponde.



No dejes basura, colillas ni vidrios y evita herramientas que generen chispas.



Ante viento, sequedad o alertas, extrema medidas y sigue siempre las instrucciones de guardaparques.





Las sanciones son severas. Encender fuego en parques nacionales puede significar penas de 61 días a 3 años de cárcel y multas de 11 a 50 UTM (aprox. $730 mil a $3,3 millones). Si se provoca un incendio forestal que afecte gravemente a la vida animal o vegetal, las penas pueden ir de 5 años y un día a 20 años de cárcel, además de la expulsión del país en caso de ciudadanos extranjeros.

Al respecto, Christian Ruiz, jefe de prevención del Departamento de Protección contra Incendios Forestales en la Región de Magallanes, señaló que “tenemos distintas campañas de prevención y siempre hacemos un llamado a evitar el uso de fuentes de calor, herramientas que generen chispas o cualquier situación que provoque un incendio forestal. Hemos trabajado con municipios —como en la peregrinación de la Virgen de Montserrat— para evitar fogatas al aire libre. Al visitar áreas protegidas o zonas de camping, es clave cuidar el entorno y usar solo los sectores habilitados con fogones, evitando el fuego directo sobre el suelo”.

La colaboración de visitantes y comunidades es fundamental para proteger los parques nacionales y evitar que una negligencia se transforme en una emergencia ambiental.







