MINISTERIO DE LAS CULTURAS ABRE INSCRIPCIONES PARA SER PARTE DE LOS ESCENARIOS DE LA RED ROCKÓDROMO 2026

​Comienza otro ciclo en la Red Rockódromo: una nueva oportunidad para que bandas y solistas de todo Chile se conviertan en protagonistas de los festivales y conciertos públicos que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio organiza en cada región del país, a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular.



La plataforma de postulación está disponible para recibir inscripciones desde el lunes 2 de marzo y se extenderá hasta finalizar el martes 31 del mismo mes. Durante este periodo permanecerá habilitado un formulario de postulación en redrockodromo.cultura.gob.cl, donde se solicitará información respecto al proyecto musical y material para conocer sobre su historia, integrantes, canciones, composiciones y puesta en vivo.



"Estamos muy entusiasmados de dar inicio a un nuevo ciclo de la Red Rockódromo 2026. Para nosotros, como Ministerio, este proceso es fundamental porque no solo ofrece una vitrina, sino que fortalece el desarrollo integral de nuestros músicos locales a través de formación técnica y gestión musical. Queremos que las bandas y solistas de nuestra región se apropien de estas nuevas plataformas de circulación, que les permiten profesionalizar sus obras y conectar con la ciudadanía en festivales públicos de gran nivel. Invitamos a todos a las y los creadores a postular y ser parte de esta experiencia donde el aula, definitivamente, es el escenario”, comentó el Seremi de las Culturas, Luis Navarro.



Todas las bandas que se inscriban en este llamado -y que cumplan con la información y material solicitado- podrán acceder al ciclo de formación 2026 que ofrece Escuelas de Rock y Música Popular. El ciclo consiste en clases magistrales impartidas vía telemática, con contenidos a compartir sobre gestión y producción para proyectos musicales. En 2025, esas clases estuvieron a cargo de artistas como Dulce & Agraz, Denisse Malebrán y Cristóbal Briceño.



EL AULA ES EL ESCENARIO



Una vez cerrado el periodo de postulación, un equipo de evaluadores revisará todas las fichas de los proyectos inscritos, para dar con los artistas y bandas que serán protagonistas de los escenarios de la Red Rockódromo. Los evaluadores escogerán a seis proyectos musicales por región para que se presenten en los festivales de la Red y que se desarrollarán en cada región de Chile durante el segundo semestre de 2026.



La Red Rockódromo agrupa festivales en todo el territorio nacional: Chinchorro Sin Fronteras en la Región de Arica, Ike-Ike en Tarapacá, Alicanto de Antofagasta, Ventana del Desierto en Atacama, Astromúsica en Coquimbo, el Día del Rock Chileno en la Región Metropolitana, Runkuwe en O’Higgins, Pablo de Rokha en Maule, Canto a la Chillaneja en Ñuble, Sonidos del Biobío en la Región del Biobío, Kawin en La Araucanía, Ríos de Música en la Región de Los Ríos, Los Lagos en la Región de Los Lagos, Confluencia en Aysén y Ruido Austral en Magallanes.



Las bandas y solistas que se presentan en estos escenarios regionales de la Red Rockódromo son evaluadas durante sus presentaciones en vivo, y así se escoge a un representante por región para una nueva etapa: tocar y presentarse en vivo en el XXII Festival Rockódromo de Valparaíso, que se desarrollará en la ciudad puerto durante el mes de noviembre.



La última convocatoria de la Red Rockódromo, realizada en 2025, recibió más de 1.250 postulaciones, equivalente a más de cinco mil inscritos. Tras ello, 97 proyectos musicales se presentaron en vivo en los escenarios de la Red. Y así completaron su camino hacia el festival Rockódromo 2025 bandas como Oktagones desde la Región de Atacama, Alma Pájara y Alicia y las Hormigas desde Valparaíso, Josefa desde Arica, Gaspar Luna desde Magallanes, Isleños desde Chiloé, entre otras.

