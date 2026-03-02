Punta Arenas,
2 de marzo de 2026

FOMENTO LECTOR, GOBERNANZA CULTURAL Y CARNAVAL BARRIAL MARCAN AGENDA CULTURAL EN MAGALLANES

Buenos días región.

seremoculturas

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro Almonacid, conversó con la ciudadanía sobre una serie de iniciativas que dan cuenta del fortalecimiento cultural en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, destacando el trabajo en primera infancia, la consolidación de redes comunitarias y la activación del espacio público a través del arte.

En ese contexto, resaltó la consolidación de la Guaguateca de la Biblioteca Pública N°47 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, espacio que continúa posicionándose como un referente en el fomento lector en la primera infancia en Punta Arenas. La iniciativa, impulsada por el Servicio del Patrimonio Cultural y la Seremi de las Culturas, promueve el acercamiento temprano a la lectura mediante actividades lúdicas dirigidas a niños y niñas. Recientemente, el recinto recibió a un grupo de párvulos de la Sala Cuna y Jardín Infantil Ronda de Colores en una jornada de mediación lectora, reforzando su rol como espacio formativo y de encuentro para las familias.

Asimismo, abordó el reciente encuentro regional de los Puntos de Cultura Comunitaria (PCC), desarrollado en el espacio Circo del Sur de Punta Arenas. La jornada reunió a gestores, artistas y dirigentes de distintos territorios en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial de la Red de Puntos de Cultura Comunitaria de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, iniciativa orientada a consolidar la gestión territorial y el trabajo en red.

Durante el encuentro se realizó la proyección de una producción audiovisual de estudiantes del Liceo Pedro Pablo Lemaitre, impulsada por la Agrupación Plumas Literarias, además de una presentación conjunta de acrobacia aérea y violín en vivo a cargo de los PCC Circo del Sur y la Fundación Artes de la Patagonia Austral. Posteriormente, se desarrolló una instancia intensiva de formación centrada en tres ejes: gobernanza para el trabajo en red, tutorías en gestión y finanzas —orientadas a fondos concursables y contabilidad— y el diseño de un plan de difusión comunitario, fortaleciendo así las capacidades organizacionales de las agrupaciones culturales.

Finalmente, el seremi se refirió al impacto del carnaval “Ruta de los Mares”, actividad que llenó de ritmo y color las calles de los sectores El Pingüino y Loteo del Mar. Cientos de vecinas y vecinos participaron de esta fiesta comunitaria que puso en valor el arte local y el fortalecimiento de la identidad regional. La jornada transformó el espacio público en un escenario de celebración y encuentro, donde la música, la danza y las artes circenses fueron protagonistas, reafirmando el rol de la cultura como herramienta de cohesión social y participación ciudadana.



ENCUENTRO DE MÚSICA ELECTRÓNICA CONVOCÓ A AMANTES DEL GÉNERO EN PUNTA ARENAS

