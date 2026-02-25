Punta Arenas,
25 de febrero de 2026

SEREMI DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES LLAMA A INFORMARSE SOBRE NORMATIVA DE ÚTILES, TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES

​La autoridad recordó que ningún establecimiento puede exigir marcas específicas ni artículos de aseo u oficina en las listas de útiles.

seremi educación valentin q

De cara al inicio del año escolar y parvulario, el seremi de Educación de Magallanes, Valentín Aguilera Gómez, hizo un llamado a madres, padres y apoderados a informarse sobre la normativa vigente respecto a útiles, textos y uniformes escolares, enfatizando que el derecho a la educación no puede verse afectado por la falta de materiales.

“El derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes no puede verse afectado por la falta de materiales. Ningún establecimiento puede exigir artículos de aseo u oficina en las listas de útiles, ni imponer marcas específicas de productos, salvo en casos excepcionales debidamente acreditados”, señaló la autoridad regional.

Respecto al uniforme escolar, recordó que su obligatoriedad debe ser acordada por la comunidad educativa y que, según el Decreto N°215 de 2009, este debe ser económico y no transformarse en un mecanismo de discriminación o sanción. En cuanto a los textos escolares, precisó que los establecimientos públicos y particulares subvencionados adscritos al programa del Ministerio de Educación deben distribuirlos gratuitamente y de manera íntegra a las y los estudiantes.

Desde la Superintendencia de Educación informaron que las denuncias por exigencias indebidas han disminuido en un 35% en la última década. Además, se recordó que se encuentra disponible el Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares del Sernac, herramienta gratuita que reúne más de 150 mil precios a nivel nacional y se actualiza semanalmente hasta la segunda semana de marzo.



1

