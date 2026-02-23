23 de febrero de 2026
PUERTO NATALES VIVIRÁ ESTE FIN DE SEMANA LA PRIMERA EDICIÓN DE LA NATALES COLOR RUN
La actividad gratuita se realizará el sábado 28 de febrero en el sector Espacio Costanera, con música en vivo, puntos de color y zumba para toda la comunidad.
Por primera vez, Puerto Natales será escenario de la “Natales Color Run”, una corrida familiar de 2,5 kilómetros que invita a la comunidad a correr o caminar en un ambiente lleno de color y entretención. El evento se desarrollará el sábado 28 de febrero desde las 09:30 horas, con punto de partida en el Espacio Costanera.
El recorrido contará con cinco puntos de lanzamiento de polvos de color, además de stands, música en vivo, animación y una clase de zumba a cargo de Bernardita Lomboy antes de la largada oficial programada para las 10:00 horas. La jornada es completamente gratuita y abierta a personas de todas las edades, incluyendo mascotas con correa.
Desde la organización también se informó que habrá contenedores diferenciados para reciclaje, llamando a los asistentes a depositar sus residuos en los espacios habilitados por DIMAO. Se recomienda asistir con ropa blanca, usar bloqueador solar y lentes, y tomar precauciones al momento del lanzamiento de polvos de color.