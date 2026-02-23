Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de febrero de 2026

PUERTO NATALES VIVIRÁ ESTE FIN DE SEMANA LA PRIMERA EDICIÓN DE LA NATALES COLOR RUN

La actividad gratuita se realizará el sábado 28 de febrero en el sector Espacio Costanera, con música en vivo, puntos de color y zumba para toda la comunidad.

Natales Color Run

Por primera vez, Puerto Natales será escenario de la “Natales Color Run”, una corrida familiar de 2,5 kilómetros que invita a la comunidad a correr o caminar en un ambiente lleno de color y entretención. El evento se desarrollará el sábado 28 de febrero desde las 09:30 horas, con punto de partida en el Espacio Costanera.

El recorrido contará con cinco puntos de lanzamiento de polvos de color, además de stands, música en vivo, animación y una clase de zumba a cargo de Bernardita Lomboy antes de la largada oficial programada para las 10:00 horas. La jornada es completamente gratuita y abierta a personas de todas las edades, incluyendo mascotas con correa.

Desde la organización también se informó que habrá contenedores diferenciados para reciclaje, llamando a los asistentes a depositar sus residuos en los espacios habilitados por DIMAO. Se recomienda asistir con ropa blanca, usar bloqueador solar y lentes, y tomar precauciones al momento del lanzamiento de polvos de color.

https://www.instagram.com/reel/DU_nkVWDYzv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
CY 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A DOMINGO DEPORTIVO EN LA COSTANERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

Leer Más

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

carabineros dientes de navarino
nuestrospodcast
plantas cannabis marihuana

DETIENEN A PROPIETARIO DE VIVIENDA TRAS HALLAZGO DE 105 PLANTAS DE MARIHUANA EN DOMICILIO SINIESTRADO EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Natales Color Run

PUERTO NATALES VIVIRÁ ESTE FIN DE SEMANA LA PRIMERA EDICIÓN DE LA NATALES COLOR RUN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
20200801095341

COLEGIO DE PROFESORES SE REFIERE A PROHIBICIÓN DEL USO DE CELULARES EN CLASES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Blocco Acavaxi

BATUCADA BLOCO ACAVAXI PREPARA PRESENTACIÓN PARA EL PASACALLES DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ