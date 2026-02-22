CAMPAÑA MARÍTIMA A BORDO DEL BUQUE BETANZOS CULMINA CON ÉXITO TRAS RECORRER CASI MIL DOSCIENTAS MILLAS NÁUTICAS EN LA ANTÁRTICA

En el marco de la XLII Expedición Científica Antártica (ECA 62), organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH), concluyó con éxito la campaña marítima a bordo del buque Betanzos. Tras 15 días de navegación por las gélidas aguas del Continente Blanco, la misión –iniciada el 19 de enero y finalizada el 3 de febrero– alcanzó por primera vez el hito de 1.192 millas náuticas recorridas, abarcando alrededor de 30 sitios de desembarque a lo largo de la Antártica.







La misión contó con un equipo multidisciplinario compuesto por 33 investigadores e investigadoras, liderado por la Dra. Lorena Rebolledo, oceanógrafa e investigadora del Departamento Científico del INACH en el rol de coordinadora científica, y el ingeniero Pablo Espinoza, del Departamento de Expediciones de INACH en la coordinación logística.







La travesía combinó logística aérea y despliegue marítimo, incluyendo visitas a Zonas Especialmente Protegidas (ZAEP), así como la instalación y mantenimiento de estaciones meteorológicas autónomas (EMAs), junto a operaciones aéreas con más de 6 horas de vuelo en helicóptero destinadas al despliegue de campamentos científicos.







Coordinación científica







Durante la campaña marítima se ejecutaron 12 proyectos de investigación. Estas iniciativas abarcaron disciplinas como: biología marina, ecología terrestre, glaciología, vigilancia de la influenza aviar, bioinvasiones marinas, microbiología, geología, ecología marina y el monitoreo de plantas e insectos en Antártica.







Respecto de los proyectos realizados y la intensidad de la campaña, la Dra. Rebolledo enfatizó el compromiso del equipo y señaló que "tratamos de dar lo máximo, incluso diría que un 150 %. Lo dejamos todo para cumplir con los objetivos científicos gracias a una muy buena coordinación. Cada campaña antártica es muy diferente porque dependemos de factores impredecibles, como es la meteorología, el tiempo es muy variable en la Antártica, en esta campaña el factor climático no fue el mejor. Fue bastante desafiante y agotadora por la cantidad de proyectos y la complejidad de las coordinaciones, tanto internas como externas".







Esta es la cuarta ocasión en que Rebolledo asume como coordinadora científica de una ECA marítima. Su rol es fundamental para el éxito de la misión, ya que implica liderar reuniones con los investigadores e investigadoras, el capitán de buque y los pilotos de helicóptero, supervisar operaciones marítimas y aéreas, tomar decisiones estratégicas en terreno basadas en las cambiantes condiciones climáticas, además de gestionar la coordinación con bases nacionales y extranjeras.







Hitos geográficos y operativos







La navegación contempló puntos estratégicos, destacando la navegación en el círculo polar. Durante la travesía, se realizaron actividades científicas en las inmediaciones de la Base Prat de la Armada de Chile en la isla Greenwich; la Base General Bernardo O'Higgins del ejército de Chile en la isla Isabel Riquelme; y la Base Yelcho del INACH en la isla Doumer. Asimismo, la cooperación internacional fue clave para el apoyo a científicos por parte del personal en la Base Palmer de Estados Unidos en la isla Anvers y las bases españolas Juan Carlos I en la Isla Livingstone y Gabriel de Castilla en la Isla Decepción. El despliegue incluyó también actividades científicas en las islas Horseshoe, Lagotellerie, Detaille, entre otras; alcanzando su punto más austral en el sector de la bahía Margarita, al oeste de la península Antártica.







Aunque originalmente la expedición contemplaba 10 proyectos, por razones logísticas se sumaron dos proyectos en tránsito. Uno de ellos liderado por el equipo del Dr. Francisco Fernandoy, investigador de la Universidad Andrés Bello, cuyo proyecto tenía como objetivos la recolección de un testigo de hielo y caminatas con un Radar de Penetración Terrestre (GPR).







La operación se concretó exitosamente con la obtención de un testigo de hielo de aproximadamente 17 metros en el Plateau La Clevere, ubicado en las cercanías de la Base General Bernardo O'Higgins, a una cuota de 1.000 metros de altitud. Esta operación requirió el uso de helicópteros a bordo del buque Betanzos, lo cual fue posible gracias a una favorable ventana climática y coordinaciones previas. El estudio de este testigo forma parte de un proyecto colaborativo entre científicos y científicas de la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Magallanes y el Instituto Alfred Wegener (AWI), Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina de Alemania.







En el ámbito logístico, se realizó un trabajo conjunto con la lancha científica Karpuj del INACH. Esta embarcación, destinada a la investigación científica y apoyo logístico en el Continente Blanco, permitió el traslado y despliegue de investigadores e investigadoras para ejecutar dos proyectos específicos: uno de ecología marina basado en ADN ambiental, liderado por la Dra. Karin Gerard, bióloga marina del Instituto Milenio Base y de la Universidad de Magallanes; y otro proyecto enfocado en el monitoreo de poblaciones de ballenas mediante biopsias para el análisis de contenido de Mercurio, liderado por el grupo del Dr. Gustavo Chiang, investigador del Centro para la Resiliencia, Adaptación y Mitigación de la Universidad Mayor de Temuco. La versatilidad de la Karpuj fue clave para acceder a zonas de muestreo donde la precisión y la maniobrabilidad fueron esenciales para el éxito de la investigación.







Asimismo, se concretó la instalación de una Estación Meteorológica Automática (EMA) en el sector de la isla Detaille, ubicada en el extremo norte de la península Arrowsmith, en la Tierra de O'Higgins. El equipo trabajó durante tres jornadas consecutivas, enfrentando fuertes rachas de viento para completar con éxito el montaje y asegurar la captura de datos fundamentales para el monitoreo ambiental de la región. En el marco de este despliegue, el grupo de Sensores Latitudinales del INACH, con el apoyo de un integrante del Ejército de Chile, realizó la mantención de otras cinco EMAs en puntos estratégicos: Prospect Point, en la Base Yelcho, la Base Prat, la Base Bernardo O'Higgins, Cabo Melville en la isla Rey Jorge.







Coordinación logística







La gestión logística estuvo a cargo de Pablo Espinoza, quien, en su decimocuarta participación en una ECA y quinta a bordo del Betanzos, desempeñó el rol de coordinador logístico. Sus funciones abarcaron desde la entrega de vestuario especializado hasta el resguardo de la seguridad en terreno, la comunicación constante entre el buque y la coordinadora científica a bordo, la gestión de la carga y el traslado de muestras para la mantención de la cadena de frío. "Todo depende de las necesidades específicas de cada proyecto", señaló el coordinador logístico.







Respecto de las complejas condiciones climáticas que acompañaron esta campaña, Espinoza señaló que las fuertes rachas de viento, lluvia, nieve y el oleaje obligaron a modificar la planificación original. "Tuvimos que ir capeando el mal tiempo. Esto significa que, si las condiciones no nos permitían operar en un punto como Yelcho, debíamos desplazarnos a otro para aprovechar la jornada y continuar trabajando", comentó.







Finalmente, destacó la importancia de estas instancias organizadas por el INACH y manifestó su interés en que este tipo de expediciones se proyecte incluso hacia la temporada invernal. Actualmente, la Antártica atraviesa su período de mayor actividad científica del año y, dado que aún restan meses de campaña, se espera que esta ECA continúe entregando resultados fructíferos para la comunidad científica nacional e internacional.







