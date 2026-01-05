Punta Arenas,
5 de enero de 2026

EL BAP CARRASCO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ VISITA PUNTA ARENAS EN CHILE EN SU VIAJE A LA ANTÁRTICA

​El buque efectuó carga de víveres, reabastecimiento de combustible y el embarque de científicos

BAPPERU

El buque oceanográfico polar BAP Carrasco (BOP-171) de la Marina de Guerra del Perú arribó el 30 de diciembre a la ciudad chilena de Punta Arenas en el marco de la Trigésima Segunda Campaña Científica del Perú a la Antártida (Antar XXXII) que se extenderá hasta fines de febrero de 2026.

La expedición Antar XXXII, que zarpó el 19 de diciembre desde el muelle antedique de la base naval del Callao, tiene como objetivo impulsar la investigación científica y fortalecer la presencia de Perú en ese continente, en cumplimiento de los objetivos del Tratado Antártico y en apoyo a la política exterior del país.

En su estadía en Punta Arenas, puerto habitual en sus despliegues a la Antártica, el BAP Carrasco (BOP-171) efectuó carga de víveres, reabastecimiento de combustible y el embarque de científicos que participarán en Antar XXXII.

El buque realizó también en la capital de la Región de Magallanes y Antática Chilena la ceremonia de asunción del capitán de navío Carlos Holguín como nuevo comandante del BAP Carrasco (BOP-171), en un acto protocolar junto a su tripulación.

Fuente: infodefensa.com

CONOCE LOS PRINCIPALES HITOS DE LA CIENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ANTÁRTICA DE CHILE DURANTE EL 2025

