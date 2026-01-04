CONOCE LOS PRINCIPALES HITOS DE LA CIENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ANTÁRTICA DE CHILE DURANTE EL 2025

Durante el 2025, el Instituto Antártico Chileno (INACH) desarrolló una intensa agenda científica, operativa y de cooperación internacional, orientada a fortalecer la investigación antártica, ampliar las capacidades científicas y tecnológicas del país y consolidar la presencia de Chile en el ámbito polar.

A través de sus expediciones, programas de investigación, acciones de formación y divulgación, y del trabajo conjunto con instituciones nacionales e internacionales, el INACH contribuyó al avance del conocimiento científico y al cumplimiento de los compromisos del país en la Antártica.

ECA 61 y campaña de invierno

Durante la LXI Expedición Científica Antártica (ECA 61), desarrollada entre finales de 2024 y el otoño de 2025, el INACH brindó apoyo logístico y operativo a 38 proyectos científicos en terreno y a 41 actividades del Programa Nacional de Ciencia Antártica (Procien). Estas investigaciones abordaron temáticas clave como el calentamiento y la acidificación del océano Austral, la presencia de contaminantes ambientales, la huella de carbono negro, el monitoreo de virus emergentes en aves marinas —incluida la vigilancia de la influenza aviar— y otros procesos críticos para la comprensión del cambio climático y la salud de los ecosistemas antárticos.







Durante la campaña de verano de 2025 se instalaron dos nuevas estaciones multiparamétricas en el peñón Escuela de Montaña (Glaciar Unión) y en Prospect Point (península Velingrad). Asimismo, se efectuó mantenimiento a seis estaciones ubicadas en las bases Escudero, Yelcho, Carvajal, O'Higgins y Gabriel González Videla, y en la punta Armonía. A finales de año, durante esta ECA 62 que aún está en curso, se instaló una estación en la base del monte Vinson, en el sector del glaciar Unión. La campaña científica en esta región, producto del esfuerzo conjunto de los cuatro operadores antárticos estatales (INACH, Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile), fue liderada por el glaciólogo y jefe del Departamento Científico de INACH, Dr. Ricardo Jaña.







El Instituto cumplió un doble hito al mantener operativa la base Escudero durante la temporada de invierno, con personal de investigación y apoyo logístico, pasando así a ser la primera base científica permanente de Chile. Además, a cargo de la base estuvo Viviana Pérez, primera mujer jefa de una base chilena en invierno. Cabe mencionar que la operación permitió la recolección de datos ambientales y climáticos durante un período extremo, fortaleciendo la presencia científica de Chile en la Antártica y aportando información clave sobre la dinámica continental y el cambio climático. En 2025, la base Escudero conmemoró 30 años de historia.







La nave Karpuj del INACH completó una intensa campaña de 76 días en el océano Austral. La embarcación brindó soporte científico y logístico a 34 actividades de proyectos del Procien y recorrió 4.729 millas náuticas. Su travesía incluyó las islas Shetland del Sur, el estrecho de Bransfield, el norte de la península Antártica, el estrecho de Gerlache, el archipiélago de Palmer y el estrecho de Bismarck.







Ciencia y fortalecimiento de capacidades







En enero de 2025, Chile vivió un hecho histórico con la visita del Presidente de la República Gabriel Boric al polo sur en el marco de la Operación Estrella Polar III, convirtiéndose en el primer jefe de Estado latinoamericano en alcanzar el punto más austral del planeta. Esta inédita actividad, que contó con el apoyo logístico de la Fuerza Aérea de Chile y la participación de científicos del INACH, permitió la recolección de muestras de nieve para evaluar la posible contaminación atmosférica en el corazón mismo del Continente Blanco.







A mediados de 2025, INACH concretó un hito en oceanografía al desplegar con éxito su planeador submarino autónomo (glider) en el estrecho de Magallanes, permitiendo la obtención continua de datos oceanográficos de alta resolución sobre temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y clorofila-a. Esta operación fortaleció las capacidades nacionales de observación del océano Austral y sentó las bases para la futura aplicación de plataformas autónomas en investigaciones antárticas, contribuyendo a una mejor comprensión de los procesos oceánicos asociados al cambio climático.







En octubre se realizó el taller "Comprendiendo las huellas del pasado en el registro fósil de Antártica y Patagonia", que reunió a especialistas de Chile y Brasil para fortalecer la red paleontológica binacional, intercambiar avances metodológicos y profundizar el estudio de la historia geológica y biológica compartida del extremo sur del planeta.







El Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico, encabezado por el INACH y con la participación del Instituto Milenio Base, la Universidad de Magallanes y la Universidad Austral de Chile, impulsó diversas acciones orientadas a fortalecer la presencia de la temática antártica en la educación superior y la formación nacional. Durante 2025 se presentó una propuesta ante el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) para ampliar la inclusión de contenidos antárticos en los currículos universitarios y se promovió la creación de la Alianza Interuniversitaria Chile Antártico (AICA), una red destinada a integrar la temática en pregrado, posgrado, investigación y formación de identidad polar, con la firma de su convenio proyectada para marzo de 2026. También se avanzó en la elaboración de una hoja de ruta para posicionar a Chile como polo de ciencia, tecnología y logística antártica, y se desarrollaron actividades educativas como la charla "Antártica Fake", orientadas a fortalecer el pensamiento crítico frente a la desinformación. El buen trabajo realizado por el equipo del NODO permitió que la ANID aprobara el financiamiento para una segunda etapa del proyecto.







En materia de fomento a la investigación, el INACH continuó impulsando sus concursos nacionales como herramientas clave para fortalecer la ciencia antártica. El XXX Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Antártica convocó a la comunidad científica a presentar iniciativas en modalidades de gabinete y de terreno, alineadas con las siete líneas del PROCIEN. En paralelo, el XVIII Concurso de Fondos de Apoyo a Tesis de Postgrado en Temas Antárticos respaldó a estudiantes de magíster y doctorado, contribuyendo a la formación de capital humano avanzado y al desarrollo de nuevas investigaciones antárticas.







Un hito adicional vinculado a la ciencia antártica, fue la adjudicación por parte del INACH, de un proyecto Fondequip Mediano 2025 que permitirá implementar una plataforma de secuenciación genética de última generación (Oxford Nanopore) a bordo del AP Almirante Viel. Esta infraestructura fortalecerá la capacidad del país para analizar en tiempo real muestras biológicas obtenidas en la Antártica, facilitando la vigilancia de patógenos, la detección de especies invasoras y el estudio de las comunidades microbianas.







En noviembre, en una sesión extraordinaria del Consejo de Política Antártica se aprobó el Plan Estratégico Antártico 2026–2030. Este instrumento introduce innovaciones relevantes, como la incorporación, por primera vez, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y la participación del Ministerio de Educación, que asume el compromiso de impulsar acciones orientadas a fortalecer el conocimiento y la identidad antártica desde el sistema escolar.







Nuevas fronteras para la ciencia polar







La colaboración internacional fue uno de los ejes principales del quehacer del INACH, materializándose en el fortalecimiento de vínculos con varios países. En febrero de 2025, Chile y Canadá suscribieron un memorándum de entendimiento que establece un marco de cooperación para el desarrollo de investigación polar conjunta, el intercambio de información científica y el fortalecimiento de capacidades en materias antárticas.







A fines de enero de 2025, la ministra de Ciencias de Colombia, Yesenia Olaya, visitó la base Escudero del INACH en el marco de la expedición antártica de su país, afianzando así los lazos de cooperación científica entre ambas naciones. La visita destacó el rol de Chile como plataforma de apoyo y articulación antártica latinoamericana, así como la importancia de fortalecer el trabajo conjunto frente a los desafíos científicos y logísticos del continente.







También se avanzó en la colaboración con Perú a través de estudios conjuntos orientados a evaluar el impacto de contaminantes en el kril. Además, se realizó un taller conjunto que conmemoró más de 30 años de trabajo entre el INACH y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR).







Durante 2025 se reforzó la cooperación con la República de Corea a través del Centro de Cooperación Antártica Chile-Corea. En este marco, se destacó el trabajo de la Dra. Sanghee Kim, profesional del Instituto Coreano de Investigación Polar (KOPRI) -primera mujer en dirigir esta oficina- en la articulación de iniciativas científicas y de colaboración logística, fortaleciendo los vínculos bilaterales y el rol de Chile como plataforma antártica internacional.







En el ámbito regional, se desarrollaron reuniones binacionales y seminarios técnicos entre Chile y Argentina, abordando de manera coordinada temas como la investigación científica antártica, la logística compartida y la discusión sobre las Áreas Marinas Protegidas.







En agosto, Punta Arenas fue sede del XIV Simposio Internacional de Ciencias de la Tierra Antárticas (ISAES), organizado en conjunto con el Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR) y con participación de la comunidad científica global en temas de geociencias, clima, hielo y ecosistemas antárticos. Este encuentro, el más importante en su área, promovió el intercambio de investigaciones avanzadas y fortaleció la cooperación entre especialistas en ciencias de la Tierra vinculadas al Continente Blanco.







El INACH organizó la 36.ª Reunión de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL 2025), instancia estratégica de coordinación regional científica, logística y operativa. El encuentro aprobó siete recomendaciones para fortalecer la cooperación regional, incluyendo iniciativas sobre acidificación oceánica, microplásticos, control de especies invasoras y mayor representación latinoamericana en el Sistema del Tratado Antártico.







Durante el año se desarrollaron instancias de intercambio científico como los Congresos Chileno y Latinoamericano de Ciencia Antártica, realizados en julio en Valdivia, que reunieron a investigadores e investigadoras de distintos países para compartir avances, resultados y desafíos en diversas disciplinas antárticas. En el mismo espació se realizó la V versión del Seminario "Mujeres en Ciencia Antártica".







La proyección polar de Chile incluyó una participación activa en instancias internacionales vinculadas al Ártico. A fines de enero, se realizó en Tromsø, Noruega la conferencia Arctic Frontiers, uno de los principales foros globales sobre ciencia y gobernanza polar. En este encuentro, el director del INACH, Gino Casassa, fue invitado a integrar un panel internacional centrado en la planificación del próximo Año Polar Internacional (2032–2033), instancia donde se abordaron desafíos científicos, logísticos y de cooperación entre países con presencia en ambos polos.







En noviembre, el INACH y científicos chilenos llevaron la voz de la criósfera antártica a la COP30 en Belén (Brasil), en el marco del evento "Antarctic Science and Research from the Global South", donde se destacó el rápido cambio que vive la Antártica y la importancia de incorporar la ciencia polar en las políticas climáticas globales.







La presencia de Chile en los foros del Sistema del Tratado Antártico (STA) se sigue fortaleciendo con la participación destacada de especialistas nacionales en órganos y reuniones internacionales clave. El embajador Francisco Berguño fue electo como Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Tratado Antártico, cargo para el período 2025–2029, lo que refuerza el liderazgo diplomático de Chile en la gobernanza polar.







El Dr. César Cárdenas fue reelegido como presidente del Comité Científico de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) y la ingeniera Wendy Rubio continúa desempeñándose como vicepresidenta del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), consolidando la participación chilena en los principales espacios de cooperación científica y operativa del STA y promoviendo la contribución de Chile a la investigación y gestión internacional del Continente Blanco.







Gestión administrativa







Durante 2025, la Subdirección Administrativa del INACH impulsó diversas mejoras orientadas al fortalecimiento de la gestión interna del Instituto, con foco en la modernización de procesos, el ordenamiento administrativo y el apoyo transversal a las distintas áreas. Se avanzó en la optimización de los procesos administrativos y financieros, fortaleciendo la planificación, el seguimiento y el control presupuestario, así como en la estandarización y actualización de procedimientos internos, contribuyendo a una gestión más eficiente y oportuna de los recursos.







Se reforzaron los procesos de selección, inducción y actualización de perfiles de cargo, junto con iniciativas orientadas al bienestar laboral y al cumplimiento normativo, destacando la incorporación de nuevos profesionales en áreas clave como gestión de personas, prevención de riesgos y servicios generales. Asimismo, se fortalecieron las áreas de adquisiciones, contratos e informática, promoviendo una mejor planificación de compras, el uso de mecanismos transparentes de contratación y la mejora del soporte tecnológico institucional, contribuyendo a la continuidad operativa y a una mayor eficiencia en los procesos internos.







En línea con el fortalecimiento de la gestión interna y operativa, durante 2025 se desarrollaron diversas capacitaciones dirigidas al personal del Instituto, entre ellas la formación de receptores y receptoras de denuncias en el marco de la Ley Karin, cursos de primeros auxilios, capacitación en técnicas de montaña y rescate en nieve, y cursos de inglés, orientados a fortalecer competencias transversales y específicas.







Estas instancias formativas contribuyeron a la preparación del personal que cumplirá funciones en la Expedición Científica Antártica 62 (ECA 62), reforzando capacidades en seguridad, operación en terreno y desempeño en condiciones extremas, en concordancia con los estándares requeridos para el trabajo científico y logístico en la Antártica.







Educación y divulgación antártica







En el ámbito educativo, a fines de marzo se desarrolló la Expedición Antártica Escolar, permitiendo a estudiantes y docentes ganadores de la Feria Antártica Escolar 2024 viajar a la isla Rey Jorge para conocer en terreno la labor científica y logística de Chile en la Antártica, además de visitar bases científicas de otros países como China y Corea del Sur.







Durante mayo y junio se realizó una gira de promoción de la FAE a las regiones de Arica y Parinacota, de Los Ríos y de Los Lagos para fortalecer el trabajo con las comunidades educativas de esas tres regiones, llegando a lugares donde no se había promovido antes este certamen como el valle del Codpa, en la comuna de Camarones, y la comuna de Putre. En julio se cerraron las postulaciones a la FAE 2025, con un aumento significativo de la participación, con más de 300 trabajos recibidos desde todas las regiones del país.







La FAE 2025 se realizó durante la primera semana de noviembre y congregó a estudiantes de siete regiones, quienes presentaron sus investigaciones ante jurados especializados y la comunidad, promoviendo el pensamiento científico y el interés por la investigación polar. Tres equipos de Los Andes, Talca y Concepción fueron seleccionados como ganadores y obtuvieron como premio la posibilidad de integrar la Expedición Antártica Escolar, que se desarrollará durante el verano austral 2026 en la isla Rey Jorge.







La agenda de divulgación incluyó iniciativas como el ciclo de charlas "Ciencia y Chocolate", la participación de INACH en el Ladera Fest, actividades en el marco del Día de los Patrimonios a nivel nacional y regional, y una amplia programación durante el Mes de la Antártica, acercando el conocimiento antártico a la ciudadanía.







Durante el año se realizaron diferentes exposiciones orientadas a acercar la ciencia a públicos diversos. Se destaca la realización de la exhibición fotográfica "Antarctica" en la Biblioteca Nacional de Qatar que permitió proyectar el quehacer científico de Chile y fortalecer la imagen internacional. El INACH y la Biblioteca del Congreso Nacional firmaron en agosto un convenio de colaboración, alianza que se tradujo en la muestra "Horizonte Antártico", orientada a difundir el conocimiento antártico y su relevancia científica, contribuyendo al vínculo entre ciencia, instituciones públicas y ciudadanía.







En el ámbito editorial, el INACH dio continuidad a sus publicaciones institucionales, manteniendo durante 2025 la edición impresa del Boletín Antártico Chileno (BACh) 44 nº 1 y 2 y de la revista en inglés ILAIA nº 10, reafirmando su compromiso con la difusión del conocimiento antártico en diversos formatos. A ello se suma la publicación de la sección web Avances de la Ciencia Antártica, donde investigadoras e investigadores del PROCIEN presentan los principales resultados de sus proyectos, así como la publicación de la Pequeña Enciclopedia Antártica en francés, ampliando el alcance internacional de los contenidos divulgativos del Instituto.







Se fortaleció la comunicación pública de la ciencia a través del video podcast institucional "Conversaciones Antárticas", que ha permitido acercar la investigación, la logística y los desafíos del Continente Blanco a nuevas audiencias.







El balance del año 2025 da cuenta del compromiso permanente del INACH con el desarrollo de la ciencia antártica, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la proyección estratégica de Chile en el Continente Blanco. Mediante la ejecución de programas de investigación, el apoyo a la comunidad científica, la articulación interinstitucional y una sostenida labor de formación y divulgación, el INACH continúa aportando de manera significativa a la generación de conocimiento, a la toma de decisiones informadas y al posicionamiento de Chile como un actor relevante en la investigación antártica y polar.







El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).



