22 de enero de 2026

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

​La reconocida actriz internacional publicó imágenes del Continente Blanco, su séptimo continente visitado, luego de una estadía previa en la capital de Magallanes, donde recorrió el centro de la ciudad y visitó comercio local.

La reconocida actriz Nicole Kidman compartió la noche de este miércoles 21 de enero una serie de registros inéditos de su viaje a la Antártica, experiencia que calificó como “una aventura única en la vida”, destacando los paisajes, la fauna y los momentos compartidos junto a familiares y amistades.

Las imágenes fueron publicadas en su cuenta oficial de Instagram y acompañadas del mensaje: “Thank you @Silversea for taking me to my 7th continent! Once in a lifetime adventure with family and friends”, que en español se traduce como: “Gracias a Silversea por llevarme a mi séptimo continente. Una aventura única en la vida junto a familia y amigos”. En otra publicación, la actriz escribió “With my bestie…”, junto a emojis de corazones y pingüinos, en una fotografía tomada en pleno continente blanco.

Este viaje se concretó luego de su paso por Punta Arenas, donde Kidman permaneció algunos días antes de embarcarse en el crucero con destino a la Antártica. Durante su estadía en la capital regional, compartió registros recorriendo el centro de la ciudad, incluida una imagen en la Plaza de Armas, además de una visita a una pastelería local, lo que fue ampliamente comentado por la comunidad magallánica.

La difusión de estas imágenes vuelve a posicionar a Punta Arenas como una puerta de entrada estratégica al Continente Blanco y refuerza su visibilidad internacional, considerando el alcance global de figuras del cine como Nicole Kidman. Un vínculo que conecta a Magallanes con la Antártica y que sigue proyectando a la región al mundo.


NICOLE KIDMAN CONMEMORÓ SU PASO POR CHILE CON FOTO EN PUNTA ARENAS

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

