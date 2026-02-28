Punta Arenas,
28 de febrero de 2026

GOBIERNO LANZA "CIBERLUPA" PARA CONSULTAR FILTRACIONES DE DATOS Y PREVENIR FRAUDES EN CHILE

La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) habilitó una nueva herramienta digital que permite a las personas verificar si su correo electrónico ha estado involucrado en filtraciones de datos.

CiberLupa

El Gobierno de Chile informó la puesta en marcha de “Ciberlupa”, una plataforma impulsada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) que busca fortalecer la prevención y educación en materia de delitos informáticos. La herramienta permite a los usuarios consultar de forma segura si su email ha sido parte de alguna filtración de datos.

La iniciativa forma parte de las acciones institucionales orientadas a reforzar la protección de datos personales y reducir riesgos asociados a fraudes, suplantaciones de identidad y otros ciberdelitos que afectan a miles de personas en el país.

Desde el Ejecutivo recalcaron que la ciberseguridad es una tarea compartida y que informarse constituye el primer paso para una navegación más segura. En ese contexto, “Ciberlupa” busca entregar mayor control y conciencia digital a la ciudadanía.

La plataforma se encuentra disponible a través del sitio oficial de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, donde las personas pueden realizar la consulta ingresando su correo electrónico y seguir recomendaciones en caso de detectar vulneraciones.


Erwin Díaz

SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DESTACÓ AVANCES EN PENSIONES Y VIVIENDA EN MAGALLANES

AUTORIDADES FIRMAN PRIMER PROTOCOLO PARA TRASLADO DE FALLECIDOS EN CABO DE HORNOS

CHILE SE CONVIERTE EN EL PAÍS CON EL MEJOR Y MÁS RÁPIDO INTERNET DEL PLANETA: “ES UN HONOR”

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

GOBIERNO LANZA "CIBERLUPA" PARA CONSULTAR FILTRACIONES DE DATOS Y PREVENIR FRAUDES EN CHILE

TRANSPARENCIA

63254204-0807-4f01-a476-709d513f6b83

ORGANIZACIONES RECHAZAN VETO DEL GOBIERNO A LEY INTEGRAL DE PERSONAS MAYORES

Presidente Comunal Partido Socialista

PRESIDENTE COMUNAL DEL PARTIDO SOCIALISTA ABORDÓ RECORTE PRESUPUESTARIO Y DESARROLLO DE MAGALLANES