GOBIERNO LANZA "CIBERLUPA" PARA CONSULTAR FILTRACIONES DE DATOS Y PREVENIR FRAUDES EN CHILE

El Gobierno de Chile informó la puesta en marcha de “Ciberlupa”, una plataforma impulsada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) que busca fortalecer la prevención y educación en materia de delitos informáticos. La herramienta permite a los usuarios consultar de forma segura si su email ha sido parte de alguna filtración de datos.

La iniciativa forma parte de las acciones institucionales orientadas a reforzar la protección de datos personales y reducir riesgos asociados a fraudes, suplantaciones de identidad y otros ciberdelitos que afectan a miles de personas en el país.

Desde el Ejecutivo recalcaron que la ciberseguridad es una tarea compartida y que informarse constituye el primer paso para una navegación más segura. En ese contexto, “Ciberlupa” busca entregar mayor control y conciencia digital a la ciudadanía.

La plataforma se encuentra disponible a través del sitio oficial de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, donde las personas pueden realizar la consulta ingresando su correo electrónico y seguir recomendaciones en caso de detectar vulneraciones.

​

