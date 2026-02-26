ALUMNAS DEL BALLET MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS DESTACAN EN CURSO INTERNACIONAL JUNTO A LA ÓPERA DE PARÍS

La Municipalidad de Punta Arenas recibió a las estudiantes Alejandra Monje y Anais San Juan, integrantes del Ballet Municipal, quienes participaron en el Curso Internacional de Verano 2026 de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago, instancia desarrollada en colaboración con la Ópera de París y que reunió a bailarines y docentes de distintos puntos del país.

Ambas alumnas fueron seleccionadas tras un proceso de postulación que consideró el envío de registros audiovisuales con exigencias técnicas específicas. Junto a ellas también participó la coordinadora de la Escuela de Ballet Municipal, Karen San Martín, quien fue escogida en la categoría destinada a profesores, fortaleciendo así el proceso formativo del elenco puntarenense.

El alcalde Claudio Radonich valoró el logro, destacando el avance sostenido de los elencos municipales y el posicionamiento cultural alcanzado por la ciudad. Según indicó, impulsar procesos artísticos desde zonas extremas representa un desafío permanente, pero el trabajo colaborativo con instituciones nacionales ha permitido proyectar el talento local y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

El programa contempló clases de técnica clásica bajo la escuela francesa, trabajo de puntas, repertorio, danza contemporánea e historia de la danza. Tras la experiencia, las estudiantes destacaron el nivel de exigencia y aprendizaje adquirido, señalando que este tipo de instancias amplía sus proyecciones profesionales y reafirma el crecimiento del Ballet Municipal como espacio formativo para nuevas generaciones en la región.

​

