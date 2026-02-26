Punta Arenas,
26 de febrero de 2026

ALUMNAS DEL BALLET MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS DESTACAN EN CURSO INTERNACIONAL JUNTO A LA ÓPERA DE PARÍS

​Las jóvenes bailarinas fueron seleccionadas para el Curso Internacional de Verano 2026 del Teatro Municipal de Santiago, consolidando el crecimiento artístico del ballet comunal.

ALUMNAS DE LA ESCUELA DE BALLET MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS (3)

La Municipalidad de Punta Arenas recibió a las estudiantes Alejandra Monje y Anais San Juan, integrantes del Ballet Municipal, quienes participaron en el Curso Internacional de Verano 2026 de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago, instancia desarrollada en colaboración con la Ópera de París y que reunió a bailarines y docentes de distintos puntos del país.

Ambas alumnas fueron seleccionadas tras un proceso de postulación que consideró el envío de registros audiovisuales con exigencias técnicas específicas. Junto a ellas también participó la coordinadora de la Escuela de Ballet Municipal, Karen San Martín, quien fue escogida en la categoría destinada a profesores, fortaleciendo así el proceso formativo del elenco puntarenense.

El alcalde Claudio Radonich valoró el logro, destacando el avance sostenido de los elencos municipales y el posicionamiento cultural alcanzado por la ciudad. Según indicó, impulsar procesos artísticos desde zonas extremas representa un desafío permanente, pero el trabajo colaborativo con instituciones nacionales ha permitido proyectar el talento local y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

El programa contempló clases de técnica clásica bajo la escuela francesa, trabajo de puntas, repertorio, danza contemporánea e historia de la danza. Tras la experiencia, las estudiantes destacaron el nivel de exigencia y aprendizaje adquirido, señalando que este tipo de instancias amplía sus proyecciones profesionales y reafirma el crecimiento del Ballet Municipal como espacio formativo para nuevas generaciones en la región.


El encuentro, desarrollado en la sede del club local, se transformó en un espacio de diálogo y renovación de principios

ROTARY CLUB PUNTA ARENAS CELEBRÓ 121 AÑOS DE ROTARY INTERNACIONAL CON UNA CONEXIÓN INTERNACIONAL QUE REUNIÓ A CLUBES DE TODO EL MUNDO

SMA ENVÍA NOTIFICACIÓN MASIVA A 45 CENTROS SALMONEROS DE MAGALLANES PARA PREVENIR SOBREPRODUCCIÓN

​Los reportes proyectan la producción a la fecha y su cumplimiento respecto a los límites máximos autorizados en sus permisos ambientales.

​Los reportes proyectan la producción a la fecha y su cumplimiento respecto a los límites máximos autorizados en sus permisos ambientales.

LA PRIMERA REINA MAGALLÁNICA DE VIÑA: SKARLETH LABRA RECIBIRÁ CORONA Y ANILLO DE ORO DE ALTA JOYERÍA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MINVU - Avance expropiación Club Hípico_feb26_1

SERVIU INFORMA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO REQUIERE DESOCUPACIÓN TOTAL PREVIA A TOMA DE POSESIÓN

IMG_1109

CORE APRUEBA DISEÑO DE LA PRIMERA POSTA DE SALUD RURAL EN PRIMAVERA