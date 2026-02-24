Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

NADADORA MAGALLÁNICA KYARHA CARPO LOGRA TRES PODIOS EN POLONIA Y SE PREPARA PARA LA COPA DEL MUNDO EN FINLANDIA

Kyarha Carpo Dietert, de 26 años, obtuvo diversas medallas en Polonia y se prepara para competir en el máximo evento mundial de natación en aguas gélidas.

Kyarha Carpo

La nadadora magallánica Kyarha Carpo Dietert, estudiante de la Universidad de Magallanes, continúa consolidando su presencia en el circuito internacional de natación en aguas gélidas. El pasado 24 y 25 de enero compitió en Polonia, en el sector de Gdynia, enfrentando temperaturas extremas que alcanzaron los -15°C de sensación térmica, en pruebas disputadas en el Mar Báltico.

En esa jornada obtuvo medalla de bronce en la distancia de 1 kilómetro, registro que marcó un hito en la competencia, además de dos medallas de plata en 450 y 25 metros, respectivamente, y participación de 50 metros. En el evento fue la única representante sudamericana, en un escenario dominado por nadadores europeos habituados a este tipo de condiciones.

Tras su paso por Polonia, Carpo continúo su preparación en Lituania, donde nadie había nadado 1 kilómetro a menos 15 grados bajo cero, marcando un hito. Posteriormente siguió en Suecia. 

El próximo desafío será entre el 2 y el 8 de marzo en Oulu, donde participará en la Winter Swimming World Cup, considerado el campeonato más importante del mundo en la especialidad, con cerca de 2.000 competidores. En la cita coincidirá con la destacada nadadora chilena Bárbara Hernández.

Carpo entrena de manera independiente y no pertenece a ningún club ni cuenta con auspicio. Para financiar sus viajes trabaja en el rubro de la construcción y como guía turístico en Punta Arenas, manteniendo una preparación constante en las frías aguas del Estrecho de Magallanes.

Regina Andrade

NADADORA CHILOTA PRESENTA PROYECTO DEPORTIVO EN CONMEMORACIÓN A LOS 200 AÑOS DE LA INTEGRACIÓN DE CHILOÉ A CHILE

Noticias
Relacionadas
“ALGUACIL ILUSTRE”: CARABINEROS OTORGA AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC SU MÁXIMA DISTINCIÓN

​La resolución destaca el fortalecimiento estructural de la institución durante su administración. La ceremonia se realizará en los próximos días.

​La resolución destaca el fortalecimiento estructural de la institución durante su administración. La ceremonia se realizará en los próximos días.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PRESIDENTE GABRIEL BORIC PARTICIPA EN REUNIÓN CON DELEGADAS Y DELEGADOS PRESIDENCIALES DE TODO EL PAÍS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SENCE Y CHILEVALORA OTORGARON CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES A 29 CAJERAS Y CAJEROS DE SUPERMERCADO

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

