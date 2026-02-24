NADADORA MAGALLÁNICA KYARHA CARPO LOGRA TRES PODIOS EN POLONIA Y SE PREPARA PARA LA COPA DEL MUNDO EN FINLANDIA

La nadadora magallánica Kyarha Carpo Dietert, estudiante de la Universidad de Magallanes, continúa consolidando su presencia en el circuito internacional de natación en aguas gélidas. El pasado 24 y 25 de enero compitió en Polonia, en el sector de Gdynia, enfrentando temperaturas extremas que alcanzaron los -15°C de sensación térmica, en pruebas disputadas en el Mar Báltico.

En esa jornada obtuvo medalla de bronce en la distancia de 1 kilómetro, registro que marcó un hito en la competencia, además de dos medallas de plata en 450 y 25 metros, respectivamente, y participación de 50 metros. En el evento fue la única representante sudamericana, en un escenario dominado por nadadores europeos habituados a este tipo de condiciones.

Tras su paso por Polonia, Carpo continúo su preparación en Lituania, donde nadie había nadado 1 kilómetro a menos 15 grados bajo cero, marcando un hito. Posteriormente siguió en Suecia.

El próximo desafío será entre el 2 y el 8 de marzo en Oulu, donde participará en la Winter Swimming World Cup, considerado el campeonato más importante del mundo en la especialidad, con cerca de 2.000 competidores. En la cita coincidirá con la destacada nadadora chilena Bárbara Hernández.

Carpo entrena de manera independiente y no pertenece a ningún club ni cuenta con auspicio. Para financiar sus viajes trabaja en el rubro de la construcción y como guía turístico en Punta Arenas, manteniendo una preparación constante en las frías aguas del Estrecho de Magallanes.