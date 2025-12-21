21 de diciembre de 2025
SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "DICCIONARIO ILUSTRADO DE PALABRAS Y EXPRESIONES MAGALLÁNICAS" DEL ESCRITOR MARIO ISIDRO MORENO
"De palabras y expresiones magallánicas" (o el "Diccionario Ilustrado de Palabras y Expresiones Magallánicas") es una obra del escritor Mario Isidro Moreno que recopila el léxico popular de la Región de Magallanes, un tesoro lingüístico clave para la identidad local, destacando el rescate de vocablos y modismos únicos de la zona austral chilena tras una larga investigación, presentado recientemente en Punta Arenas y ya disponible en librerías.
