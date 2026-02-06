Punta Arenas,
6 de febrero de 2026

JÓVENES EN REINSERCIÓN PARTICIPAN EN TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

​La actividad está dirigida a jóvenes que cumplen sanción en modalidad medio libre en Corporación Opción, organismo acreditado del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes.

Cuatro jóvenes que cumplen sanción en medio libre, en modalidad Libertad Asistida Simple (LAS), Libertad Asistida Especial (LAE), Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA) y Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE IP) participaron en el Taller de Escritura Creativa, iniciativa que se llevó a cabo con el apoyo de la Seremi de las Culturas, Arte y Patrimonio de Magallanes, en el marco del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad.  

En dependencias de la Corporación Opción – Organismo Acreditado del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes - se desarrolló la primera jornada, en la que estuvieron presentes el Seremi de las Culturas, Arte y Patrimonio, Luis Navarro; el Director Regional (S) del Servicio de Reinserción Social de Magallanes, Rodrigo Trujillo y la directora de la Corporación Opción en Magallanes, Claudia Páez.

La Corporación Opción, que es una entidad que cuenta con programas del Área de Justicia Juvenil, ejecutados en convenio con el Servicio de Reinserción Social Juvenil, y que brindan espacios de atención a adolescentes que cumplen con medidas y/o sanciones en el medio libre, siendo una alternativa a la privación de libertad, en el marco del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

El taller fue ejecutado por Andrés Guzmán, en representación de la Corporación Troquel y consistirá en 5 sesiones, que se prolongarán hasta fines de febrero. El objetivo de estas actividades es promover los espacios educativos y terapéuticos que utilizan la literatura para fomentar la expresión y el pensamiento crítico, permitiendo transformar vivencias en relatos que favorezcan el desarrollo personal a través del intercambio grupal y la creatividad. 

Así lo destacó Luis Navarro, Seremi de las Culturas, Artes y Patrimonio. "Este taller de escritura creativa demuestra cómo la cultura y la lectura pueden abrir espacios reales de encuentro, expresión y reflexión. A través del Plan Nacional de la Lectura y del programa Fomento LEO, hemos podido acompañar a jóvenes en proceso de reinserción, promoviendo su creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colectivo. Transformar vivencias personales en palabras es también una forma de construir futuro, y valoramos profundamente el trabajo realizado junto a Corporación Opción, el Servicio de Reinserción Social Juvenil y el artista regional Andrés Guzmán, quien facilitó este espacio con compromiso y sensibilidad territorial".

Por su parte, el Director Regional (S) del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, Rodrigo Trujillo, valoró la actividad "al ofrecer un espacio seguro para los jóvenes, en el cual pudieron compartir vivencias, potenciar la imaginación y la creatividad a través de la producción de textos, reflexionar, facilitando la reinserción social", dijo. 

El taller se enmarca en las actividades programadas del convenio suscrito entre el Servicio de Reinserción Social Juvenil y el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, que tiene como objetivo desarrollar actividades que permitan el acceso de jóvenes a bienes culturales y artísticos, promoviendo un escenario idóneo para la inclusión e integración en disciplinas y expresiones artísticas y culturales.
SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DESTACA A GANADORES DE PRIMER CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

ESPECTACULARES IMÁGENES DEL MAR DE WEDDELL DESDE LA ANTÁRTICA CHILENA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

USO INADECUADO DE GPS SERÁ CAUSAL DE CADUCIDAD DE AUTORIZACIONES PESQUERAS

COLUMNA DE OPINIÓN | 79 AÑOS DE LA BASE NAVAL ANTÁRTICA "CAPITÁN ARTURO PRAT"

Anahi Cardenas, Alcaldesa de Torres del Paine

ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE REALIZÓ BALANCE DE LA FIESTA A LA CHILENA 2026