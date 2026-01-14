SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS CAPACITA A LA COMUNIDAD CON TALLER GRATUITO DE EXCEL

​Un taller sobre uso de Excel básico organizó Santo Tomás, en el marco de las actividades desarrolladas por la institución y que son abiertas a la comunidad. La actividad estuvo liderada por Axell Salazar, jefe de carrera de ingeniería en Administración, a la cual asistieron estudiantes recién matriculados para el año de ingreso 2026 y público general.



Durante la jornada, los asistentes trabajaron en aplicaciones reales como flujos de caja y control de inventarios. "El motivo fue invitar a la comunidad a nuestras actividades de verano con un taller enfocado, probablemente, en las necesidades de las Pymes. Esto también tiene el fin especial de promocionar nuestra carrera para la admisión 2026, donde todos están invitados a ingresar con nosotros", destacó Salazar.



La instancia no solo atrajo a interesados en la herramienta digital, sino también a futuros estudiantes que buscan cumplir metas personales. Macarena Matus, es una de las estudiantes matriculadas en la carrera y que pronto comenzará a cursarla. “Estoy participando del taller del cual desconocía totalmente. así que me parece interesante. Espero tener más conocimientos después, e insertarme en la carrera. Mi motivación – para entrar a la carrera- fue cerrar un ciclo, porque ya soy una mujer adulta y mi idea es tener una carrera profesional, la ingeniería me llamo mucho la atención, así que espero sacarla”, expresó.



Por su parte, Luis Rodríguez, otro de los participantes, calificó la experiencia como dinámica y didáctica. “Es un material que nos va a servir para la carrera, varios de los futuros alumnos pudimos asistir”. Además, sobre su motivación por ingresar a la carrera, expresó que “lo que me interesa de esto es poder terminar una etapa en mi vida, un proceso que quedó pendiente por la familia, pero nunca es tarde para poder terminar una etapa, más que nada la carrera que elegí, es porque está relacionada con mi trabajo de uso diario, y quiero capacitarme para lograr ser un profesional”.



Nuevos talleres de capacitación



Para la segunda semana de enero, se estableció una segunda jornada de taller, la cual se desarrollará el jueves 15 de enero a partir de las 18.00 horas. Adicionalmente, el Área de Administración realizará dos talleres durante enero: el 22 de este mes realizarán el taller denominado ‘Logística en tu día a día: Gestión de Inventarios y para el 29 de enero, la convocatoria es a participar del taller ‘Piensa como Contador, Formaliza tu negocio’. Ambas a las 18:00 horas en la sede Santo Tomás, ubicada en Mejicana 665.



Todas estas actividades son gratuitas y abiertas a todo público interesado en fortalecer sus competencias técnicas y conocer más sobre la oferta académica de la institución.





