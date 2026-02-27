MIGUEL SIERPE REFLEXIONA SOBRE EL CONSEJO REGIONAL Y EL ESCENARIO POLÍTICO NACIONAL

En el programa Buenos Días Región, Miguel Sierpe Gallardo, ex consejero regional de Magallanes durante 31 años y electo en ocho ocasiones, realizó un análisis crítico sobre el funcionamiento actual del Consejo Regional y el momento político que atraviesa el país. Recordó que sus primeros 16 años en el cargo fueron prácticamente ad honorem, etapa que calificó como una de las más valiosas, marcada por el trabajo voluntario y una fuerte vocación regional por sobre las diferencias partidarias.

Sierpe evocó a varios exintegrantes del Consejo Regional con quienes compartió labores, destacando que, pese a existir diferencias políticas, primaba el respeto y la búsqueda de acuerdos. A su juicio, esa dinámica ha cambiado con el tiempo, dando paso a un clima de mayor confrontación y descalificación que, según sostuvo, ha deteriorado el prestigio de la actividad política tanto a nivel regional como nacional.

En materia de gestión, subrayó que muchas de las obras que hoy están en funcionamiento en Magallanes fueron fruto de extensas gestiones y conflictos administrativos. Como ejemplo, mencionó el CESFAM 18 de Septiembre, iniciativa que tardó años en concretarse y que requirió insistencia y acuerdos transversales. “Hoy todos cortan la cinta, pero pocos recuerdan el esfuerzo previo”, señaló, remarcando la importancia de la perseverancia en el trabajo público.

En el plano nacional, el exconsejero reconoció que apoyó la candidatura del Presidente Gabriel Boric, aunque manifestó actualmente un nivel de insatisfacción respecto al rumbo del gobierno. Criticó la tendencia de las nuevas administraciones a descalificar lo realizado anteriormente y advirtió que gobernar resulta más complejo que lo planteado en campaña. Asimismo, planteó que la política chilena enfrenta una fragmentación que dificulta la construcción de mayorías estables.

Sierpe también abordó la falta de autonomía real de las regiones, señalando que muchas decisiones relevantes continúan tomándose en el nivel central. Afirmó que el Gobierno Regional ha debido destinar recursos a áreas que deberían ser cubiertas por ministerios sectoriales, especialmente en salud y obras públicas, lo que a su juicio distorsiona el objetivo original de fortalecer la descentralización.

Finalmente, hizo un llamado a recuperar los acuerdos amplios y a centrar las políticas públicas en la clase media, sector que considera desprotegido. También enfatizó la necesidad de fortalecer la fiscalización del Estado y mejorar la comunicación sobre el rol del Consejo Regional. Aunque descartó volver a postular a cargos públicos, aseguró que su compromiso con Magallanes se mantiene intacto, hoy desde una mirada más personal y familiar.