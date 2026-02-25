GOBIERNO REGIONAL FORTALECE SISTEMA PENITENCIARIO FINANCIANDO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA GENDARMERÍA

En el salón de sesiones del Consejo Regional fueron expuestos parte de los paneles anticorte, cascos balísticos y antidisturbios, guantes tácticos anticorte, chalecos antibalas, máscaras de gas, camisetas antibalas y diversos elementos para las brigadas de bomberos de Gendarmería, financiados gracias una inversión del Gore Magallanes que bordea los 374 millones de pesos y que servirán para equipar a unos 150 gendarmes de las tres unidades penales que hay en Magallanes.

​



La iniciativa es resultado del proyecto presentado al GORE Magallanes por Gendarmería, en el cual tuvo un rol relevante para su éxito las gestiones de la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado.

​



"Esta inversión responde a una planificación iniciada desde el comienzo del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, con el objetivo de anticiparnos a escenarios de mayor complejidad en el sistema penitenciario. Aunque hoy no enfrentamos presencia de crimen organizado en la región, debemos estar preparados ante el aumento de la población penal. Nuestro deber es garantizar que nuestros funcionarios y funcionarias cuenten con las herramientas y condiciones necesarias para resguardar la seguridad de los recintos y contribuir a la tranquilidad de la comunidad".

​



Por su parte, el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, agradeció el rol de todos quienes tuvieron un papel en el éxito de este proyecto, manifestando además que la calidad del aporte recibido permite a Gendarmería proyectar un trabajo acorde a los desafíos que enfrenta actualmente el sistema penitenciario en la zona: "En mis años de servicio no había visto equipamiento de esta calidad, que tiene un estándar alto, por lo que sólo queda agradecer al Gobierno Regional y a su Consejo por haber apoyado este proyecto que es trascendental para la seguridad de nuestros funcionarios, así como para enfrentar eventos críticos al interior de las unidades penales de la región".

​



A nombre del GORE, el gobernador regional Jorge Flíes Añón, destacó que la seguridad pública no concluye con la dictación de una pena, sino que exige condiciones adecuadas para su cumplimiento. En ese sentido, subrayó que el Consejo Regional respaldó inversiones que hoy permiten contar además con modernas redes de comunicación y equipamiento de protección para el personal, elevando los estándares de seguridad del sistema penitenciario regional.

​



"Los elementos de seguridad estrenados hoy se suman a mejoras realizadas en años anteriores, tales como la habilitación de espacios destinados a la población femenina (nueva sección femenina) y avances en infraestructura básica del Complejo Penitenciario de Punta Arenas (calderas, redes de gas y contra incendios), reafirmando el compromiso regional con el fortalecimiento del sistema penitenciario, la seguridad pública y la rehabilitación", manifestó el gobernador.

​



En total, este proyecto contempló una inversión global del GORE por M$ 660.017, y que alcanzó una ejecución del 100% gracias a los modernos equipos de radiocomunicaciones financiados por el Gore en septiembre pasado, a los que ahora se suman estos elementos de seguridad penitenciaria.

​



De esta manera, en los últimos cuatro años, la institución ha manifestado significativos avances, a los que hoy se suman nuevos desafíos, tales como la presencia de Gendarmería en Puerto Williams, por ejemplo.









​

