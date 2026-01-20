Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO CARTELERA-ENE-22
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de enero de 2026

TRADICIÓN Y GASTRONOMÍA: PORVENIR SE PREPARA PARA EL XXIII CAMPEONATO DE ASADO INTERNACIONAL

Buenos días región.

alcaldeporvenir

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, conversó con la ciudadanía para informar y hacer un balance de una serie de hitos deportivos, culturales y de inversión que marcan el positivo momento que vive la capital de Tierra del Fuego.

En el ámbito deportivo, la autoridad comunal destacó la exitosa realización de la 4ta Corrida Internacional TABSA Porvenir, desarrollada el domingo 4 de enero a partir de las 11:30 horas, la cual congregó a cerca de 500 participantes. La jornada se llevó a cabo en un ambiente familiar y recreativo, favorecida por condiciones climáticas que alcanzaron los 20 grados Celsius, consolidándose como una de las actividades masivas más relevantes del verano fueguino.

Asimismo, el alcalde relevó la consolidación de la Segunda Vuelta a la Gente Grande, evento ciclístico que continúa posicionándose como uno de los encuentros deportivos más importantes de la temporada estival en Tierra del Fuego, fortaleciendo el turismo deportivo y la participación comunitaria.

En materia de infraestructura, José Gabriel Parada informó que el Gobierno Regional aprobó el financiamiento para el diseño del futuro Gimnasio Comunitario del Club 18 de Septiembre de Porvenir. La iniciativa contará con una inversión asignada de 194 millones 573 mil pesos, destinada exclusivamente a su etapa de diseño, lo que representa un avance significativo para el desarrollo de espacios deportivos y comunitarios en la comuna.

Finalmente, el alcalde adelantó que Porvenir ya se encuentra afinando los últimos detalles para la realización del XXIII Campeonato de Asado Internacional Más Grande de Tierra del Fuego y la Patagonia, evento que se llevará a cabo el sábado 7 de febrero de 2026 en el Club de Rodeo, camino Cordón Baquedano. La tradicional competencia reunirá a 30 equipos provenientes de Chile y Argentina, quienes participarán en las categorías de asado parado y asado tendido, poniendo en valor la identidad, la gastronomía y las tradiciones patagónicas.

El campeonato se desarrollará entre las 09:00 y las 15:00 horas, con una premiación programada para las 17:30 horas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de enero, reiterándose el llamado a respetar las bases del certamen, que incluyen criterios de evaluación, normas de seguridad y un sistema de penalizaciones.


NACIONAL DE BALONMANO (1)

PUNTA ARENAS INAUGURA CAMPEONATO NACIONAL CADETE DE BALONMANO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: AUTORIDADES MAGALLÁNICAS INVITAN A CELEBRAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ A CHILE

Leer Más

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

anexionchiloeachile
nuestrospodcast
incendios-700x394

BALANCE DE INCENDIOS FORESTALES: VÍCTIMAS FATALES SUBEN A 20 Y SON 536 LAS VIVIENDAS AFECTADAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
alcaldeporvenir

TRADICIÓN Y GASTRONOMÍA: PORVENIR SE PREPARA PARA EL XXIII CAMPEONATO DE ASADO INTERNACIONAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO CARTELERA-ENE-22
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pexels-expect-best-79873-323780

CÓMO APROVECHAR MEJOR UNA CASA CHICA SIN GASTAR DE MÁS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA