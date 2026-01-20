TRADICIÓN Y GASTRONOMÍA: PORVENIR SE PREPARA PARA EL XXIII CAMPEONATO DE ASADO INTERNACIONAL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, conversó con la ciudadanía para informar y hacer un balance de una serie de hitos deportivos, culturales y de inversión que marcan el positivo momento que vive la capital de Tierra del Fuego.

En el ámbito deportivo, la autoridad comunal destacó la exitosa realización de la 4ta Corrida Internacional TABSA Porvenir, desarrollada el domingo 4 de enero a partir de las 11:30 horas, la cual congregó a cerca de 500 participantes. La jornada se llevó a cabo en un ambiente familiar y recreativo, favorecida por condiciones climáticas que alcanzaron los 20 grados Celsius, consolidándose como una de las actividades masivas más relevantes del verano fueguino.

Asimismo, el alcalde relevó la consolidación de la Segunda Vuelta a la Gente Grande, evento ciclístico que continúa posicionándose como uno de los encuentros deportivos más importantes de la temporada estival en Tierra del Fuego, fortaleciendo el turismo deportivo y la participación comunitaria.

En materia de infraestructura, José Gabriel Parada informó que el Gobierno Regional aprobó el financiamiento para el diseño del futuro Gimnasio Comunitario del Club 18 de Septiembre de Porvenir. La iniciativa contará con una inversión asignada de 194 millones 573 mil pesos, destinada exclusivamente a su etapa de diseño, lo que representa un avance significativo para el desarrollo de espacios deportivos y comunitarios en la comuna.

Finalmente, el alcalde adelantó que Porvenir ya se encuentra afinando los últimos detalles para la realización del XXIII Campeonato de Asado Internacional Más Grande de Tierra del Fuego y la Patagonia, evento que se llevará a cabo el sábado 7 de febrero de 2026 en el Club de Rodeo, camino Cordón Baquedano. La tradicional competencia reunirá a 30 equipos provenientes de Chile y Argentina, quienes participarán en las categorías de asado parado y asado tendido, poniendo en valor la identidad, la gastronomía y las tradiciones patagónicas.

El campeonato se desarrollará entre las 09:00 y las 15:00 horas, con una premiación programada para las 17:30 horas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de enero, reiterándose el llamado a respetar las bases del certamen, que incluyen criterios de evaluación, normas de seguridad y un sistema de penalizaciones.



