Punta Arenas,
27 de febrero de 2026

MÁS DE 50 PARTICIPANTES TUVIERON LOS TALLERES INCLUSIVOS DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa municipal fortaleció habilidades y vínculos durante febrero.

Con una ceremonia realizada en dependencias de la Unidad de Adulto Mayor y Discapacidad, la Municipalidad de Punta Arenas dio término a los talleres estivales dirigidos a personas en situación de discapacidad, instancia que reunió a 50 vecinos y vecinas de distintas edades durante el mes de febrero.

La iniciativa, impulsada por el Programa de Apoyo a Personas en Situación de Discapacidad, contempló tres espacios formativos: "Jóvenes Creadores", estimulación cognitiva "Activamente" y el taller de ergoterapia "ExpresArte". El objetivo fue favorecer el desarrollo integral de los participantes, promover la socialización y potenciar habilidades personales y creativas.

El alcalde Claudio Radonich, destacó que esta experiencia forma parte de una línea de trabajo permanente en materia de inclusión. "Fue una gran apuesta del municipio y estamos muy contentos con los resultados. Más de 50 vecinos en situación de discapacidad participaron para aprender, jugar y compartir. Lo que buscamos es tener actividades permanentes para todos, sin distinción, y seguir fortaleciendo esta red de apoyo", señaló el edil.

La autoridad comunal invitó a las familias a acercarse a la unidad municipal ubicada en Covadonga 063. "No es necesario pertenecer a ninguna agrupación. Basta con venir y contactarnos. Tenemos distintas iniciativas, como la Liga Paralímpica de Tenis de Mesa que comenzamos hace dos años, talleres de lengua de señas y nuevas actividades que iremos anunciando durante este primer trimestre", agregó.

Los propios participantes valoraron la experiencia. Hosh Marusic comentó que disfrutó especialmente los trabajos manuales. "Me gustaron los talleres, trabajé harto. Hicimos lámparas, corazones con porotos y portarretratos. Hice buenas amistades y me gustó venir aquí", expresó.

En tanto, Daniela Campos, quien acompañó a su hermano Duhamel, subrayó la importancia de mantener espacios activos durante el verano. "Estas actividades fueron muy enriquecedoras. Para mi hermano fue maravilloso poder participar, compartir y desarrollar habilidades en vacaciones. Se sintió cómodo y contento cada vez que vino, y eso para la familia es una tranquilidad", indicó.

Duhamel también destacó el ambiente generado en los talleres. "Hice muchos amigos, con mucho cariño. Pinté, aprendí hartas cosas y me gusta venir aquí", afirmó.

Desde el municipio señalaron que este tipo de iniciativas buscan consolidar una oferta estable durante el año, fortaleciendo la inclusión social y la participación activa de las personas en situación de discapacidad en la vida comunitaria de Punta Arenas.



GUAGUATECA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA N°47 SE CONSOLIDA COMO ESPACIO DE FOMENTO LECTOR PARA LA PRIMERA INFANCIA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA) PRESENTÓ SU CUENTA 2022–2026: 58 PROYECTOS APROBADOS EN MAGALLANES POR MÁS DE US$2.000 MILLONES

​La mayoría de las iniciativas correspondió a Declaraciones de Impacto Ambiental y los sectores de minería y energía concentraron el mayor número de aprobaciones en el período.

​La mayoría de las iniciativas correspondió a Declaraciones de Impacto Ambiental y los sectores de minería y energía concentraron el mayor número de aprobaciones en el período.

Servicio de Evaluación Ambiental
AUTORIDADES SUPERVISAN BODEGAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN MAGALLANES ANTES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MÁS DE 50 PARTICIPANTES TUVIERON LOS TALLERES INCLUSIVOS DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

SEREMI DE JUSTICIA DESTACA SIGNIFICATIVOS AVANCES Y MEJORAS EN ATENCIÓN GRACIAS A GESTIÓN SECTORIAL

SEREMI DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES LLAMA A INFORMARSE SOBRE NORMATIVA DE ÚTILES, TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES