LUGA COFFEE: EMPRENDIMIENTO MAGALLÁNICO UNE CAFÉ, ARTE Y ENCUENTRO EN PUNTA ARENAS

En el programa ​Buenos Días Región, Daniela Henríquez, socia de Luga Coffee, compartió cómo nació este emprendimiento que mezcla café, cultura y encuentro. El proyecto surgió a partir de una invitación de la escultora regional Paola Vezzani, quien propuso integrar un café dentro de su galería. Así, junto a su socia Annia Domian, dieron vida a este espacio que abrió sus puertas en noviembre de 2025, tras un año completo de trabajo administrativo y sanitario.

Ubicado dentro de la Galería Tienda, Luga Coffee funciona como un café al paso que invita a recorrer el arte con calma. Más de 40 artistas locales y nacionales exhiben sus trabajos en un entorno pensado para bajar las revoluciones, compartir y conversar. El nombre “Luga” hace referencia al alga subantártica, conectando con la inspiración patagónica y antártica que caracteriza el espacio.

Actualmente, trabajan con café comercial de alta calidad de la marca Lucaffé, priorizando una baja acidez para ofrecer una experiencia agradable. Entre los favoritos del público están el capuchino —el preferido por los magallánicos— y el Chai Latte. Para 2026, el desafío es avanzar hacia el café de especialidad, incorporando métodos de filtrado y mayor formación en el rubro, incluyendo participación en ferias y capacitaciones en Santiago.

Daniela también destacó el apoyo del Centro de Negocios de Sercotec, que ha sido clave en el proceso formativo y administrativo. A través de asesorías, talleres y redes con otros emprendedores, han fortalecido este proyecto que nació como una invitación y hoy se consolida como un punto de encuentro entre arte, ciencia, cultura y buen café en la región.