Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de febrero de 2026

PUBLICAN CALENDARIO 2026 DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS ADUANERAS: REVISA LAS FECHAS Y CÓMO PARTICIPAR

Los remates que se ponen a disposición del público general son una serie de lotes que están bajo custodia ubicados en diferentes zonas de nuestro país.

Subasta de vehículos y equipamiento en Neuquén


El Servicio Nacional de Aduanas dio a conocer su calendario 2026 de subastas electrónicas aduaneras para emprendedores y la familia, remates que ponen a disposición del público general una serie de lotes bajo custodia ubicados en diferentes zonas de nuestro país.

Desde la institución señalaron que “revisar este calendario te permitirá organizarte con anticipación y prepararte adecuadamente para cada una de las etapas de la subasta”.

Calendario de subastas electrónicas aduaneras


​¿Cómo participar de una subasta electrónica aduanera?

Cuando se abra una subasta, lo primero que debes hacer es revisar los lotes que se publican en el sitio web del Servicio Nacional de Aduanas.

Luego, tienes que inscribirte en la plataforma (AQUÍ) usando la ClaveÚnica y realizar el pago de la garantía del 20% del valor mínimo de cada lote en el cual estés interesado.

Tienes que tener en cuenta que existe un plazo para la inscripción de la subasta, por lo que debes estar atento.

Es importante también revisar todas las condiciones y los lugares donde están almacenados los productos.

Fuente: BioBioChile.cl

CORRAL MUNICIPAL (9)

MUNICIPIO ANUNCIA NUEVO REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS INICIA PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026

Leer Más

​La administración comunal habilitó la modalidad digital y puntos presenciales en distintos sectores de la ciudad.

​La administración comunal habilitó la modalidad digital y puntos presenciales en distintos sectores de la ciudad.

INICIO PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN (1)
nuestrospodcast
Turistas Torres del Paine

EXPULSIONES POR RIESGO DE INCENDIOS AUMENTAN 31% EN UN AÑO EN TORRES DEL PAINE: 75% DE INFRACTORES POR CIGARRILLOS SON ISRAELÍES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Subasta de vehículos y equipamiento en Neuquén

PUBLICAN CALENDARIO 2026 DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS ADUANERAS: REVISA LAS FECHAS Y CÓMO PARTICIPAR

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Dr Patricio Villarroel

DOCTOR PATRICIO VILLAROEL ABORDÓ POSIBLES SECUELAS INFLAMATORIAS TRAS EL COVID-19

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
MINVU - Visita a Timaukel_1

AUTORIDADES DEL MINVU CONSTATAN EN TERRENO AVANCE EN VIVIENDA Y DE OBRAS URBANAS EN TIMAUKEL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250