PUBLICAN CALENDARIO 2026 DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS ADUANERAS: REVISA LAS FECHAS Y CÓMO PARTICIPAR

El Servicio Nacional de Aduanas dio a conocer su calendario 2026 de subastas electrónicas aduaneras para emprendedores y la familia, remates que ponen a disposición del público general una serie de lotes bajo custodia ubicados en diferentes zonas de nuestro país.

Desde la institución señalaron que “revisar este calendario te permitirá organizarte con anticipación y prepararte adecuadamente para cada una de las etapas de la subasta”.

Calendario de subastas electrónicas aduaneras



​¿Cómo participar de una subasta electrónica aduanera?

Cuando se abra una subasta, lo primero que debes hacer es revisar los lotes que se publican en el sitio web del Servicio Nacional de Aduanas.



Luego, tienes que inscribirte en la plataforma (AQUÍ) usando la ClaveÚnica y realizar el pago de la garantía del 20% del valor mínimo de cada lote en el cual estés interesado.



Tienes que tener en cuenta que existe un plazo para la inscripción de la subasta, por lo que debes estar atento.



Es importante también revisar todas las condiciones y los lugares donde están almacenados los productos.

