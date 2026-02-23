23 de febrero de 2026
PUBLICAN CALENDARIO 2026 DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS ADUANERAS: REVISA LAS FECHAS Y CÓMO PARTICIPAR
Los remates que se ponen a disposición del público general son una serie de lotes que están bajo custodia ubicados en diferentes zonas de nuestro país.
El Servicio Nacional de Aduanas dio a conocer su calendario 2026 de subastas electrónicas aduaneras para emprendedores y la familia, remates que ponen a disposición del público general una serie de lotes bajo custodia ubicados en diferentes zonas de nuestro país.
Desde la institución señalaron que “revisar este calendario te permitirá organizarte con anticipación y prepararte adecuadamente para cada una de las etapas de la subasta”.
Calendario de subastas electrónicas aduaneras
