TURISTA DE EEUU NO PUEDE SALIR DE CHILE HASTA QUE PAGUE MULTA POR MANIPULAR FUEGO EN TORRES DEL PAINE

Una turista estadounidense, identificada como Zoe Song, deberá pagar 3 millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Torres del Paine tras ser sorprendida usando fuego en dicho lugar.

Song fue imputada por el Ministerio Público como autora del delito consumado de uso de fuego en una zona expresamente prohibida, como lo es el Parque Nacional Torres del Paine.

En su audiencia de salida alternativa, a la ciudadana norteamericana se le impuso también la medida cautelar de prohibición de salir del país hasta que realice la donación millonaria a la institución precisada.

Según detalló el Poder Judicial, una vez efectuado el pago, la imputada deberá salir del país con el impedimento, además, de retornar en los próximos tres años.

Así las cosas, el Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó el miércoles la suspensión condicional del procedimiento abierto en contra de la turista extranjera.

De acuerdo a información de la Fiscalía, pasado el mediodía del pasado martes 17, Song fue descubierta manipulando una cocinilla a gas a 1.100 metros del refugio conocido como “Chileno” en el sendero de caminatas en dirección al mirador “Base de las Torres del Paine”.

En el lugar, la utilización de fuego está estrictamente prohibida, razón por la que la mujer fue expulsada del parque por personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y puesta a disposición de la Fiscalía de Puerto Natales.

