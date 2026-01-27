TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN

​En plena temporada estival y con un flujo de visitantes que aumenta día a día, la Municipalidad de Torres del Paine junto a su Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), reforzaron el llamado a la responsabilidad y anunciaron el fortalecimiento de acciones de prevención, fiscalización y respuesta temprana ante emergencias, incidentes y conductas de riesgo al interior del Parque Nacional y en rutas comunales.



La declaración se realiza tras la sesión del COGRID desarrollada en dependencias del municipio local, instancia donde se revisaron situaciones registradas entre diciembre y enero del presente año, incluyendo alertas meteorológicas, cierres preventivos, activaciones por emergencias y coordinaciones interinstitucionales y se definieron medidas para mejorar la coordinación operativa, fortalecer la comunicación preventiva y optimizar el despliegue de recursos disponibles.



La autoridad comunal y los profesionales del área señalaron que durante las últimas semanas se han registrado eventos y emergencias de distinto tipo, muchas de ellas de conocimiento público, que han requerido un trabajo sostenido y coordinado entre múltiples instituciones, especialmente considerando la complejidad del territorio y la alta demanda operativa propia del periodo estival.



En este sentido el superintendente del Parque Nacional Torres del Paine explico que “constantemente estamos recibiendo llamados tanto internos como de guías, transportistas o colaboradores por alguna mala practica dentro de la reserva natural, lo que conlleva al uso de recursos, logística y traslado de personal de Conaf a lugar del incidente, tanto en ruta como en sectores de montaña”.



Además, desde la Corporación Nacional Forestal informan que en relación a la temporada pasada, la visitación ha aumentado un 11%, una cifra considerable que ha provocado que desde inicios del mes de diciembre a la fecha, se registren 11 situaciones que requirieron movilización de personal para atender accidentes o evacuaciones en zonas de difícil acceso, un numero considerable ya que aún quedan aproximadamente tres meses de temporada alta y las visitas siguen en alza.



En ese contexto, destacaron el rol de Carabineros y su presencia operativa tanto en sectores de alta exigencia como Dickson y en la Administración del Parque, aportando de manera decisiva en procedimientos, apoyos de evacuación, coordinación en terreno y resguardo de la seguridad.



Asimismo, se relevó el trabajo de la Posta de Salud Rural de Villa Cerro Castillo y su avanzada operativa en el área de la Administración del Parque, que han mantenido una respuesta continua, prestando atenciones y gestionando traslados al Hospital de Puerto Natales.



En tanto la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez comentó que “Estamos frente a una temporada exigente. La visitación crece y, con ello, también aumentan los riesgos. Por eso reforzamos la coordinación y el llamado a la responsabilidad, respetar normas, señalización e instrucciones oficiales, eso es clave para proteger la vida de las personas y el patrimonio natural que representa Torres del Paine”.



Gabriel Miranda Muñoz, Director de Gestión del Riesgo de Desastres y Gestión Ambiental dijo que “revisamos lo ocurrido en diciembre y enero y reforzamos medidas para mejorar coordinación, comunicación y respuesta. Contamos con un COGRID Comunal afiatado, con buenas coordinaciones y un despliegue muy comprometido de las instituciones, dentro de los recursos y personal disponibles. Sin embargo, el aumento sostenido de la visitación es un factor preocupante”.



Gersom Frías, Superintendente del Parque Nacional Torres del Paine enfatiza en que “estamos en un entorno de alta fragilidad y con riesgos propios del territorio. El llamado es a planificar la visita, informarse, respetar los circuitos habilitados y seguir las instrucciones del personal autorizado. La prevención es fundamental para evitar accidentes y para que los recursos de respuesta puedan estar disponibles cuando realmente se necesiten”.

