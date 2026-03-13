ARRESTAN EN ESTADOS UNIDOS A LÍDER DE “LOS PIRATAS”: PREPARAN SU EXTRADICIÓN A CHILE POR EL CRIMEN DE RONALD OJEDA

En una operación conjunta entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades chilenas, se concretó el arresto de Rafael Enrique Gámez Salas (40), ciudadano venezolano identificado como el presunto líder de “Los Piratas”, la principal célula operativa del Tren de Aragua (TdA) en Chile. Conocido bajo los alias de “Adrian Rafael Gámez Finol” y “Turko”, el sujeto fue detenido este miércoles en el Distrito Central de California con fines de extradición.

Chile acusa a Gámez Salas de supervisar y coordinar una red criminal dedicada al secuestro, homicidios y extorsiones, asegurando además que los recursos financieros generados fueran transferidos al extranjero. Entre los siete cargos que enfrenta destacan la asociación delictiva, secuestro con fines de extorsión y el secuestro con resultado de homicidio de un exoficial militar venezolano.

El rol clave en el caso Ronald Ojeda

Según los antecedentes de la investigación chilena, Gámez Salas habría planeado y dirigido, bajo supervisión de los altos mandos del TdA, el secuestro y asesinato del exteniente venezolano ocurrido en febrero de 2024 en Santiago. Chile alega que miembros de “Los Piratas” se hicieron pasar por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) para capturar a la víctima en su departamento.

El cuerpo de la víctima fue hallado una semana después, oculto dentro de una maleta y enterrado bajo una losa de concreto en una vivienda improvisada. La autopsia reveló signos de tortura y asfixia por ahorcamiento. En comunicaciones interceptadas, Gámez Salas habría confesado que la tarea de ejecutar este crimen le fue asignada “desde arriba”.

Un historial de ingresos ilegales y violencia

Gámez Salas representa, según el Fiscal General Adjunto de EE. UU., Todd Blanche, una “clara amenaza para la seguridad pública”. Su historial delictivo incluye:

Tráfico de personas: Condenado en Texas en febrero de 2025 tras reingresar ilegalmente a EE. UU..

Condenado en Texas en febrero de 2025 tras reingresar ilegalmente a EE. UU.. Enfrentamientos armados: Chile lo vincula a un tiroteo ocurrido en abril de 2024 donde falleció un policía chileno.

Chile lo vincula a un tiroteo ocurrido en abril de 2024 donde falleció un policía chileno. Reingreso ilegal: Había sido deportado a Venezuela en 2023, pero regresó a territorio estadounidense durante la administración Biden.

Cooperación internacional y extradición

El proceso de extradición es el resultado de un año de trabajo colaborativo entre la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal de EE. UU. y las autoridades chilenas. Gámez Salas se encontraba cumpliendo una condena por reingreso ilegal en California al momento de ejecutarse la orden de arresto provisional.

Este hito se suma a la extradición realizada en septiembre de 2025 de Edgar Javier Benítez Rubio, otro miembro del TdA implicado en el mismo crimen. El Departamento de Justicia de EE. UU. subrayó que el país no será un refugio para criminales peligrosos y que seguirá priorizando el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua.

Fuente: adnradio.cl



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