DIRIGENTES DE PAMPA REDONDA EXPONEN AVANCES Y DEMANDAS HISTÓRICAS POR SERVICIOS BÁSICOS

Esta mañana, en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, Claudio Levil, presidente de Personas Mayores y Comunidad Integrada Pampa Redonda, junto a Grisolia Gomes, miembro de la directiva, informaron a la ciudadanía sobre diversas gestiones y avances relacionados con el sector.

Durante la instancia, dieron a conocer la entrega de una carpeta al ministro Poduje, documento de 13 páginas que detalla la problemática de Pampa Redonda. Esta fue entregada personalmente por Claudio Levil durante la reciente visita del ministro a Punta Arenas.

Asimismo, abordaron la reunión sostenida con la delegada presidencial Ericka Farías, en la que presentaron un primer proyecto enfocado en la mantención de fosas sépticas en el sector. Según señalaron, realizaron un buen balance del encuentro y mantienen expectativas positivas respecto a las gestiones desde la Delegación Presidencial. Los vecinos de Pampa Redonda esperan desde hace más de 10 años soluciones en servicios básicos, especialmente en agua potable y alcantarillado.

También destacaron que en agosto de 2025 se conformó esta comunidad, con el objetivo de articular actividades culturales y fortalecer la cohesión social en el sector. Actualmente, la agrupación cuenta con 50 socios.

Quienes deseen ser parte o conocer más sobre la organización pueden contactarse al +56 9 9275 4589 (Claudio Levil) o al +56 54 3228 97 (Grisolia Gomes).

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