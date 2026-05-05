Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de mayo de 2026

DIRIGENTES DE PAMPA REDONDA EXPONEN AVANCES Y DEMANDAS HISTÓRICAS POR SERVICIOS BÁSICOS

Buenos días región.

pamparedondaagrupacion

Esta mañana, en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, Claudio Levil, presidente de Personas Mayores y Comunidad Integrada Pampa Redonda, junto a Grisolia Gomes, miembro de la directiva, informaron a la ciudadanía sobre diversas gestiones y avances relacionados con el sector.

Durante la instancia, dieron a conocer la entrega de una carpeta al ministro Poduje, documento de 13 páginas que detalla la problemática de Pampa Redonda. Esta fue entregada personalmente por Claudio Levil durante la reciente visita del ministro a Punta Arenas.

Asimismo, abordaron la reunión sostenida con la delegada presidencial Ericka Farías, en la que presentaron un primer proyecto enfocado en la mantención de fosas sépticas en el sector. Según señalaron, realizaron un buen balance del encuentro y mantienen expectativas positivas respecto a las gestiones desde la Delegación Presidencial. Los vecinos de Pampa Redonda esperan desde hace más de 10 años soluciones en servicios básicos, especialmente en agua potable y alcantarillado.

También destacaron que en agosto de 2025 se conformó esta comunidad, con el objetivo de articular actividades culturales y fortalecer la cohesión social en el sector. Actualmente, la agrupación cuenta con 50 socios.

Quienes deseen ser parte o conocer más sobre la organización pueden contactarse al +56 9 9275 4589 (Claudio Levil) o al +56 54 3228 97 (Grisolia Gomes).



pamparedondaagrupacion

DIRIGENTES DE PAMPA REDONDA EXPONEN AVANCES Y DEMANDAS HISTÓRICAS POR SERVICIOS BÁSICOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

JAVIER ROMERO ES EL NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE CORFO EN MAGALLANES

Leer Más

​El ingeniero constructor y presidente regional del Partido Republicano encabezará el organismo encargado del fomento productivo en la región.

​El ingeniero constructor y presidente regional del Partido Republicano encabezará el organismo encargado del fomento productivo en la región.

Javier Romero
nuestrospodcast
jornada quiero mi barrio edelmag 1

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO INICIÓ SERIE DE DIÁLOGOS DE PREPARACIÓN COMUNITARIA DE CARA AL INVIERNO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
jornada quiero mi barrio edelmag 1

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO INICIÓ SERIE DE DIÁLOGOS DE PREPARACIÓN COMUNITARIA DE CARA AL INVIERNO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
mcortinez

MARCELO CORTINEZ ANALIZA EL ESTADO DEL HIDRÓGENO VERDE Y LLAMA A LA CALMA ANTE AJUSTES EN LA INDUSTRIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Autoridad Marítima resguardo desarrollo de Regata de los Fiordos en Puerto NAtales 8

AUTORIDAD MARÍTIMA RESGUARDA EXITOSA "REGATA DE LOS FIORDOS 2026" EN EL CANAL SEÑORET